رفیعی: وسعت ۲۰۰ هزار هکتاری دماوند کار اداره ثبت را سنگین کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق رفیعی، رئیس دادگستری دماوند، می‌گوید، عملکرد اداره ثبت اسناد و املاک این شهرستان در یک سال گذشته، پس از تغییر مدیران و حضور تقریباً هفتگی مدیرکل ثبت، بهتر شده؛ اما وسعت حدود ۲۰۰ هزار هکتاری دماوند کار کارکنان این اداره را خیلی سنگین کرده است.

آقای رفیعی پیش از ظهر یکشنبه در شورای اداری دماوند که با حضور حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برگزار شد، گفت: در یک سال گذشته با آمدن مدیران تازه به اداره ثبت دماوند و حضور تقریباً هفتگی مدیرکل و برخی معاونان سازمان در شهرستان، عملکرد این اداره مثبت بوده و روند کار رو به بهبود است.

او افزود: وسعت دماوند، که به گفته‌ خودش حدود ۲۰۰ هزار هکتار است، وظیفه‌ اداره ثبت و کارمندان آن را سنگین می‌کند.

رئیس دادگستری دماوند از سفر رئیس سازمان ثبت به دماوند به‌عنوان نشانه‌ آگاهی او از اهمیت اداره ثبت این شهرستان و مشکلات کارکنانش یاد کرد.

به گفته‌ او، آقای بابایی برای حل مشکلات و کاستن از دشواری‌های اداره ثبت به دماوند آمده و تصمیم‌ها و نتایج این سفر بی‌تردید بر عملکرد این اداره به‌شدت اثر مثبت خواهد گذاشت.

او گفت: مراجعان اداره ثبت دماوند بخشی مردم همین شهرستان‌اند و بخشی دیگر کسانی که به‌دلیل شرایط خود به این اداره مراجعه می‌کنند.

رئیس دادگستری دماوند ابراز امیدواری کرد نتیجه‌ سفر و بازدید رئیس سازمان ثبت به‌زودی در شهرستان به‌صورت ملموس احساس شود و از کارکنان اداره ثبت قدردانی کرد.