ویشکایی: مدیریت بحران آستارا نیازمند اقدام فوری و پیشگیرانه است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی ویشکایی ظهر یکشنبه در جلسه مشترک ستاد مدیریت بحران و شورای پدافند غیرعامل شهرستان آستارا که با حضور مدیرکل پدافند غیرعامل و رئیس جمعیت هلال احمر گیلان برگزار شد با بیان اینکه برخی رفتارهای بیرونی موجب سوءبرداشت در افکار عمومی شده است، گفت: مدیران شهرستان باید اجازه ندهند افراد یا جریانها برای اهداف سیاسی از ظرفیت بحران سوءاستفاده کنند.
وی افزود: سازمان مدیریت بحران کشور وقوع پدیدههای مخاطرهآمیز را در استانهای پرریسک قطعی اعلام کرده و صبح امروز نیز جلسهای برای اخذ گزارشهای دقیق از شهرستانهای در معرض سیلاب برگزار شده است.
اجرای ماده ۴۳ و حمایت مالی از شهرداریها
مدیرکل بحران گیلان با تأکید بر ضرورت اجرای ماده ۴۳ قانون مدیریت بحران در آستارا، اظهار کرد: پیمانکاران باید از امروز وارد عمل شوند و اگر شهرداریها در لایروبی یا اقدامات پیشگیرانه با کمبود مصالح یا هزینههای مازاد مواجه شدند، فرمانداری موضوع را مکتوب اعلام کند تا از محل اعتبارات بحران جبران شود.
وی با اشاره به تجربه سیلهای اخیر از جمله سیل پیربازار گفت: بیتوجهی به لایروبی خسارتهای سنگینی به مردم وارد میکند و این موضوع باید جدی گرفته شود.
پیگیری مشکلات اورژانس و مراکز بهداشتی مرزی
ویشکایی با اشاره به مشکلات پایگاههای اورژانس و مراکز بهداشتی مرزی آستارا گفت: این موضوع با هماهنگی فرماندار و مدیران حوزه درمان در حال پیگیری است و در سفر آتی رئیسجمهور نیز مطرح خواهد شد.
وی با تأکید بر اینکه اخبار بحران باید از مسیر رسمی فرمانداری منتشر شود، افزود: صداوسیما نماینده رسمی در شهرستان دارد و باید پیش از انتشار تحلیلهای پراکنده، فرماندار اطلاعرسانی کند تا از تحریک فضای رسانهای جلوگیری شود.
وی همچنین شناسایی دقیق نقاط آبریز، دیوارههای آسیبپذیر و مسیرهای سیلاب را از اولویتهای اصلی دانست و خواستار مستندسازی و ابلاغ آن به دستگاههای اجرایی شد.
پاکسازی مسیر رودخانهها و رفع موانع
مدیرکل بحران گیلان با اشاره به ضرورت پاکسازی مسیر رودخانهها گفت: درختان پوسیده و بیمار در مسیر رودخانهها باید سریعاً حذف شوند، زیرا در کوچکترین بارش موجب انسداد مسیر آب و پسزدگی سیلاب به زندگی مردم میشوند.
وی همچنین به مشکلات حریم رودخانه در برخی مناطق از جمله پیربازار اشاره کرد و گفت: هفده واحد مسکونی در حریم رودخانه قرار دارد و مردم سالهاست آسیب میبینند؛ ساماندهی این محدوده ضروری است.
ویشکایی با اعلام آمادگی بالگردهای امدادی برای استقرار در مناطق حادثهخیز گفت: نقاط مستعد آتشسوزی و محلهای آبگیری بالگرد باید از قبل مشخص شود تا در زمان حادثه سردرگمی ایجاد نشود.
وی افزود: آتشنشانی، هلالاحمر و سایر دستگاهها باید با فرماندار هماهنگ باشند تا عملیات هوایی و زمینی با انسجام کامل انجام شود.
مدیرکل بحران گیلان با تأکید بر اهمیت آموزش نیروهای عملیاتی گفت: برخی نیروها در میدان دستوپایشان را گم میکنند؛ این ضعف با آموزش مستمر و مانورهای دورهای برطرف میشود.
وی با اشاره به عملکرد استانهای دیگر افزود: استان مازندران دو هزار مانور آموزشی برگزار کرده، اما گیلان با وجود حجم بالای مخاطرات، طی شش سال تعداد محدودی مانور داشته است و این فاصله باید جبران شود.
مدیریت ترافیک در بحران و تعیین شهرستانهای معین
ویشکایی مدیریت ترافیک را یکی از مهمترین چالشهای بحران دانست و گفت: در بحرانها مردم با خودرو وارد محل آبگرفتگی میشوند و ماشین خاموش میکند؛ پلیس باید مقاومت کند و اجازه ورود ندهد. فقط دستگاههای امدادی با هماهنگی مسئول میدان باید وارد شوند.
وی همچنین خواستار تعیین شهرستانهای معین برای پشتیبانی آستارا شد و گفت: رضوانشهر، تالش یا سایر شهرستانها باید بهعنوان شهرستان معین مشخص شوند.
مدیرکل بحران گیلان با تأکید بر تشکیل جلسات مستمر فرمانداری گفت: باید مشخص شود کدام دستگاه چه کاری انجام داده و کدام کار زمین مانده است.
وی افزود: اعتبارات صندوق توسعه ملی بهواسطه تلاش فرمانداران و مدیران استان جذب شده و باید برای مردم هزینه شود.
ویشکایی در پایان با تأکید بر پیشگیری، آموزش میدانی، هماهنگی عملیاتی، پاکسازی مسیرهای سیلاب، انسجام اطلاعرسانی و آمادگی کامل دستگاهها، خواستار اقدام فوری و جدی همه مجموعههای اجرایی شهرستان آستارا شد و اعلام کرد که اعتبارات بحران برای جبران خسارتها و حمایت از اقدامات پیشگیرانه در اختیار فرمانداری قرار خواهد گرفت.
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