هادی سلیمی در حاشیه جلسه ستاد مدیریت بحران استان در آستارا در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر نگاه پیشگیرانه دولت در مواجهه با پدیده «ال‌نینو» اظهار کرد: طبق پیش‌بینی‌ها، هفت استان کشور در آبان‌ماه درگیر اوج این پدیده خواهند بود و گیلان نیز باید با آمادگی کامل وارد این دوره شود.

وی با بیان اینکه برنامه‌های هلال‌احمر در دو محور «پیشگیری» و «آمادگی عملیاتی» تدوین شده است، افزود: افزایش تاب‌آوری مردم یکی از مهم‌ترین اولویت‌هاست؛ به‌ویژه در شرایطی که کشور با تهدیدات ترکیبی و جنگ شناختی مواجه است. به همین منظور، آموزش‌های محله‌محور برای ساکنان مناطق مستعد سیلاب در تمامی شهرستان‌ها با حضور میدانی مدیریت بحران و هلال‌احمر برگزار شده تا در صورت وقوع حادثه، تخلیه سریع و بدون تلفات انجام شود.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر گیلان با اشاره به وقوع سیلاب‌های کم‌سابقه در استان‌های شمالی و خوزستان طی سه هفته گذشته گفت: یکی از مأموریت‌های مهم هلال‌احمر، تداوم خدمات دستگاه‌های اجرایی و اقتصادی در شرایط بحران است تا هیچ مجموعه‌ای غافلگیر نشود. آموزش‌های لازم در سطح دستگاه‌ها و شهرستان‌ها در حال انجام است.

وی با انتقاد از انتشار اخبار نادرست در فضای مجازی طی حوادث اخیر، تصریح کرد: در حادثه ۱۸ شهریور، برخی رسانه‌های غیررسمی مدعی آب‌گرفتگی شدید و تردد قایق در شهر شدند، در حالی که واقعیت نداشت.

سلیمی ادامه داد: شبکه گسترده داوطلبان هلال‌احمر با ۱۷۰ هزار عضو و تولید محتواهای آموزشی، گرافیکی و تیزرهای اطلاع‌رسانی، نقش مهمی در مقابله با این جنگ رسانه‌ای ایفا می‌کند.

وی آموزش مدیریت بحران به خبرنگاران را ضروری دانست و گفت: اطلاع‌رسانی دقیق، به‌موقع و مؤثر، بخش مهمی از مدیریت بحران است و باید تقویت شود.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر گیلان از تفاهم‌نامه ملی با سازمان بسیج برای توانمندسازی تشکل‌های مردمی خبر داد و افزود: بسیجیان در دوره‌های فنی و علمی هلال‌احمر شرکت می‌کنند تا در شرایط جنگی و بحران، نقش مؤثر داشته باشند.

وی با اشاره به آمادگی لجستیکی استان گفت: در حوزه تجهیزات امداد و نجات، هیچ کمبود جدی وجود ندارد و نیروهای انسانی نیز دوره‌های تخصصی پنجاه‌روزه را در مرکز آموزش‌های هلال‌احمر گذرانده‌اند.

سلیمی همچنین از اجرای طرح جدید آمادگی در شهرستان‌ها خبر داد و افزود: تقسیم وظایف میان هلال‌احمر، اورژانس، آتش‌نشانی و سایر دستگاه‌ها مشخص شده و سامانه مدیریت حوادث (D.I.S) ظرفیت‌ها و کمبودهای هر شهرستان را ثبت کرده است.

وی با تأکید بر اینکه اولویت نخست اسکان اضطراری، چادر نیست، توضیح داد: برای جلوگیری از نارضایتی اجتماعی، از ظرفیت مساجد، حسینیه‌ها، مدارس، سالن‌های ورزشی و هتل‌ها استفاده می‌شود و این اماکن در همه شهرستان‌ها شناسایی شده‌اند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر گیلان از استقرار دو فروند بالگرد امدادی و لجستیکی در گیلان خبر داد و گفت: روسای شعب هلال‌احمر موظف شده‌اند نقاط GPS برای فرود بالگرد در مناطق حادثه‌خیز تعیین کنند تا در روز مبادا، انتقال بیمار، تخلیه بار یا عملیات سیل‌روبی در کمترین زمان انجام شود.

وی با اشاره به اینکه سیل دومین مخاطره پربسامد کشور پس از زلزله است، افزود: استان از فناوری‌های نوین مانند پهپادهای جست‌وجوگر مجهز به دوربین حرارتی استفاده می‌کند و تعداد این پهپادها طی روزهای آینده افزایش می‌یابد.

سلیمی همچنین از همکاری با کشاورزان برای استفاده از بیش از دو هزار دستگاه تراکتور در عملیات احتمالی آب‌گرفتگی خبر داد و گفت: این ظرفیت با هماهنگی فرمانداران و هلال‌احمر در روز حادثه قابل بهره‌برداری است.

وی در پایان تأکید کرد: شناسایی نقاط حادثه‌خیز شهرستان‌ها با نظارت جمعیت هلال‌احمر در حال انجام است و تلاش می‌کنیم با ارتقای آمادگی، ارائه خدمات و کاهش نارضایتی عمومی، استان را برای مواجهه با پدیده ال‌نینو آماده کنیم.