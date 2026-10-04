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۱۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۳۰

فراهم شدن فرصت دوباره برای بازماندگان آزمون گواهینامه تخصصی پزشکی ۱۴۰۵

فراهم شدن فرصت دوباره برای بازماندگان آزمون گواهینامه تخصصی پزشکی ۱۴۰۵

با موافقت کمیسیون دایمی معین شورای آموزش پزشکی و تخصصی، زمینه برگزاری نوبت دوم آزمون گواهینامه رشته‌های پزشکی تخصصی بالینی در دی‌ماه ۱۴۰۵ فراهم شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، با موافقت کمیسیون دایمی معین شورای آموزش پزشکی و تخصصی، زمینه برگزاری نوبت دوم آزمون گواهینامه رشته‌های پزشکی تخصصی بالینی در دی‌ماه ۱۴۰۵ فراهم شد تا در صورت تأیید نهایی شورای آموزش پزشکی و تخصصی، بازماندگان آزمون شهریورماه فرصت مجددی برای شرکت در این آزمون داشته باشند.

در همین راستا، در جلسه کمیسیون دایمی معین شورای آموزش پزشکی و تخصصی، با برگزاری نوبت دوم آزمون گواهینامه پزشکی تخصصی بالینی در هر سال، در صورت لزوم و با تشخیص دبیرخانه این شورا، موافقت شد.

بر اساس این مصوبه در صورت تأیید نهایی در نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی، نوبت دوم آزمون گواهینامه رشته‌های پزشکی تخصصی بالینی در دی‌ماه سال جاری برگزار خواهد شد.

کد مطلب 6967404

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