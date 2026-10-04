فراهم شدن فرصت دوباره برای بازماندگان آزمون گواهینامه تخصصی پزشکی ۱۴۰۵

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، با موافقت کمیسیون دایمی معین شورای آموزش پزشکی و تخصصی، زمینه برگزاری نوبت دوم آزمون گواهینامه رشته‌های پزشکی تخصصی بالینی در دی‌ماه ۱۴۰۵ فراهم شد تا در صورت تأیید نهایی شورای آموزش پزشکی و تخصصی، بازماندگان آزمون شهریورماه فرصت مجددی برای شرکت در این آزمون داشته باشند.

در همین راستا، در جلسه کمیسیون دایمی معین شورای آموزش پزشکی و تخصصی، با برگزاری نوبت دوم آزمون گواهینامه پزشکی تخصصی بالینی در هر سال، در صورت لزوم و با تشخیص دبیرخانه این شورا، موافقت شد.

بر اساس این مصوبه در صورت تأیید نهایی در نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی، نوبت دوم آزمون گواهینامه رشته‌های پزشکی تخصصی بالینی در دی‌ماه سال جاری برگزار خواهد شد.