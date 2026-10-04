نشت نفت در منطقه آبید سره به مراجع قضایی کشیده شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود نوری‌پور پیش از ظهر امروز یکشنبه در گفتگویی رسانه ای اظهار کرد: با توجه به فاصله حدود ۶ کیلومتری محل نشت نفت تا سد دز و خطر جدی سرایت آلودگی به منابع آبی، پس از بی‌نتیجه ماندن اخطارها و مکاتبات انجام‌شده برای رفع مشکل، پرونده شکایتی در دادستانی سردشت دزفول تنظیم و موضوع از طریق مراجع قضایی به‌طور جدی دنبال می‌شود.

وی با اشاره به سابقه عدم پایبندی شرکت نفت به تعهدات زیست‌محیطی خود افزود: سال گذشته نیز مواردی از نشت نفت و آلودگی خاک در چند نقطه از مسیر خط لوله شهیون تا کوی طالقانی، مدرس و گاومیش‌آباد شرقی پیگیری شد که متأسفانه به نتیجه مطلوب نرسید.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست دزفول با تأکید بر لزوم رفع خطرات ناشی از خطوط انتقال نفت پیش از شروع بارش‌ها تصریح کرد: با توجه به پیش‌بینی سامانه‌های بارشی جدید، رفع فوری این مشکل برای جلوگیری از بروز فجایع زیست‌محیطی و تهدید منطقه یک ضرورت انکارناپذیر است.

نوری‌پور در پایان با اشاره به تجربیات تلخ سیلاب سال ۱۳۹۸ و آسیب‌های واردشده به اداره پارک ملی دز خاطرنشان کرد: از تمامی دستگاه‌های مسئول انتظار می‌رود با توجه به هشدارهای هواشناسی، آمادگی کامل را برای پیشگیری از حوادث احتمالی داشته باشند.