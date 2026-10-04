به گزارش خبرنگار مهر، فرج‌اله ایلیات بعد از ظهر یکشنبه در جلسه بررسی مسائل و مشکلات شهر بیارجمند، بر ضرورت دسته‌بندی و اولویت‌بندی مطالبات و پروژه‌های عمرانی این شهر تأکید کرد و اظهار داشت: شوراهای اسلامی و شهرداری‌ها باید با جدیت مطالبات مردم را دنبال کنند و مدیریت استان نیز در حد توان از این مطالبات حمایت خواهد کرد.

وی با بیان اینکه مردم ولی‌نعمت مسئولان هستند، افزود: هدف همه مدیران باید خدمت‌رسانی به مردم در شهرها و روستاهای استان باشد و در این مسیر تفاوتی میان مناطق مختلف وجود ندارد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار سمنان با اشاره به حجم بالای پروژه‌های نیمه‌تمام در کشور تصریح کرد: تکمیل این پروژه‌ها باید بر اساس میزان پیشرفت فیزیکی و اثرگذاری آنها در اولویت قرار گیرد، چرا که طولانی شدن اجرای طرح‌ها علاوه بر افزایش هزینه‌ها، بخشی از سرمایه‌گذاری انجام‌شده را نیز بلااستفاده می‌کند.

ایلیات ادامه داد: در استان سمنان نیز پروژه‌هایی که پیشرفت فیزیکی بالاتری دارند باید با جدیت بیشتری دنبال شوند تا با تأمین اعتبار و رفع موانع، هرچه سریع‌تر به بهره‌برداری برسند.

وی با تأکید بر ضرورت تعیین اولویت‌های عمرانی بیارجمند اضافه کرد: مجموعه مدیریت شهری باید مسائل و پروژه‌های موجود را در قالب اولویت‌های مشخص دسته‌بندی کند تا متناسب با اهمیت هر موضوع، برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری شود.

معاون استاندار سمنان همچنین بر توجه به طرح‌های فرهنگی، اجتماعی و رفاهی در شهرها تأکید کرد و افزود: توسعه فضاهای مناسب برای بانوان، فضاهای ورزشی و تفریحی و توجه به نیازهای اجتماعی شهروندان باید در برنامه‌های مدیریت شهری مورد توجه قرار گیرد.

ایلیات با اشاره به ضرورت تقویت بنیه مالی شهرداری‌ها اظهار داشت: شهرداری‌ها برای ارائه خدمات مطلوب و اجرای طرح‌های عمرانی نباید صرفاً به اعتبارات دولتی متکی باشند و لازم است به سمت ایجاد درآمدهای پایدار و اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری حرکت کنند.

وی افزود: مدیریت استان از طرح‌های سرمایه‌گذاری و برنامه‌هایی که بتواند منابع درآمدی مستمر برای شهرداری‌ها ایجاد کند، حمایت خواهد کرد و شهرداری‌ها نیز باید ظرفیت‌ها و طرح‌های درآمدزای خود را برای بررسی و حمایت ارائه دهند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار سمنان استفاده از ظرفیت منابع حاصل از ارزش افزوده و سایر ظرفیت‌های قانونی را از دیگر راهکارهای تقویت منابع مالی شهرداری‌ها دانست و خاطر نشان کرد: ایجاد درآمد پایدار می‌تواند زمینه ارائه خدمات بهتر و اجرای طرح‌های توسعه‌ای در شهرها را فراهم کند.

ایلیات همچنین بر هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی، شوراهای اسلامی، نمایندگان مجلس و ائمه جمعه تأکید کرد و یادآور شد: هماهنگی میان مجموعه‌های مختلف مدیریتی می‌تواند روند حل مسائل و اجرای پروژه‌های عمرانی را تسریع کند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: مسائل و مطالبات مطرح‌شده در جلسه بررسی مشکلات شهر بیارجمند جمع‌بندی و بر اساس اولویت پیگیری می‌شود و در صورت نیاز، برای بررسی تخصصی پروژه‌ها و موضوعات مطرح‌شده جلسات جداگانه برگزار خواهد شد.