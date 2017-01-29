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۱۰ بهمن ۱۳۹۵، ۹:۵۸

رئیس اداره حفاظت محیط زیست دزفول:

آلودگی ناشی از لوله نفت در رودخانه دز مهار شد

آلودگی ناشی از لوله نفت در رودخانه دز مهار شد

دزفول- رئیس اداره حفاظت محیط زیست دزفول از مهار آلودگی ناشی از لوله نفت در این شهرستان خبر داد.

فرهاد قلی نژاد در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: آلودگی ناشی از نشت لوله نفت که به علت فرسودگی ایجاد شده بود قبل از راهیابی به رودخانه دز و زیستگاه های جنگلی دز مهار شد

 وی افزود: آلودگی ناشی از نشت نفت موجب آلودگی یکی از شاخه های فرعی منشعب از رودخانه دز شد که قبل از ورود به رودخانه دز و اکوسیستم جنگلی توسط تیم عملیاتی نفت و گاز مسجدسلیمان مهار و مواد نفتی نیز جمع آوری و پاکسازی لازم انجام گرفت.

 رئیس اداره حفاظت محیط زیست دزفول ضمن قدردانی از تلاش پرسنل و تیم عملیاتی شرکت نفت و گاز مسجدسلیمان تصریح کرد: خسارتی به منابع آبزی ناشی از تلفات ماهیان وارد شده که میزان تلفات برآورد خواهد شد .

کد مطلب 3890328

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