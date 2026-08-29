رادان: املاک بلااستفاده فراجا باید به مسکن کارکنان تبدیل شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمدرضا رادان صبح شنبه در نشست تخصصی بررسی اقدامات معاونتهای مهندسی فرماندهی انتظامی استانهای فارس، بوشهر و کهگیلویه و بویراحمد در شیراز، گفت: امروز مدیریت املاک و اراضی فراجا تنها به معنای حفظ و نگهداری داراییها نیست، بلکه باید از این ظرفیت برای ایجاد ارزش افزوده و تأمین نیازهای اساسی سازمان استفاده کرد.
وی افزود: خرید و مدیریت زمین در فراجا با هدف توسعه اماکن و ابنیه انتظامی، ایجاد ارزش افزوده پایدار از طریق تغییر کاربریهای قانونی و سرمایهگذاری مولد برای آینده سازمان دنبال میشود و باید در این مسیر نگاه دوراندیشانه و اقتصادی داشت.
املاک فراجا نباید بلااستفاده بماند
فرمانده کل انتظامی کشور با اشاره به ظرفیت قابل توجه املاک و اراضی فراجا تصریح کرد: اگر ملک یا زمینی در موقعیتی ویژه و با ارزش ریالی بالا در اختیار داریم، نباید آن را بدون استفاده مؤثر نگه داریم؛ بلکه باید با تبدیل به احسن و تغییر کاربری هوشمندانه، ارزش آن را به پروژههای مورد نیاز سازمان منتقل کنیم.
رادان ادامه داد: ممکن است یک ملک در نقطهای از شهر ارزش اقتصادی بالایی داشته باشد، اما نیاز واقعی سازمان در نقطه دیگری باشد؛ بنابراین باید بتوانیم از محل ارزش افزوده این دارایی، چندین پروژه عمرانی و ساختمانی مورد نیاز را در نقاط مختلف اجرا کنیم.
وی با تأکید بر اینکه داراییهای غیرمنقول پلیس باید حداکثر بهرهوری را داشته باشند، گفت: باید از ظرفیت داراییهای قابل نقدشوندگی به بهترین شکل استفاده کنیم و داشتههای موجود را به منابعی برای رفع نیازهای واقعی فراجا تبدیل کنیم.
مسکن کارکنان در اولویت فراجا
فرمانده کل انتظامی کشور تأمین مسکن کارکنان را از اولویتهای مهم فراجا عنوان کرد و گفت: آرامش خاطر و معیشت کارکنان غیور انتظامی از دغدغههای اصلی ماست و در این میان، مسئله مسکن جایگاه ویژهای دارد.
وی افزود: تسریع در ساخت منازل سازمانی و ملکی در قالب «طرح شهید سلیمانی» باید بدون وقفه دنبال شود و منابع حاصل از مولدسازی اراضی در این مسیر به کار گرفته شود.
رادان تأکید کرد: باید با استفاده از ظرفیتهای موجود، بخش قابل توجهی از دغدغه مسکن کارکنان فراجا را برطرف کنیم و این موضوع نباید در فرایندهای طولانی و زمانبر گرفتار شود.
بازسازی اماکن آسیبدیده با سرعت دنبال شود
فرمانده کل انتظامی کشور همچنین بر ضرورت مقاومسازی و نوسازی زیرساختهای فراجا تأکید کرد و گفت: اماکن آسیبدیده باید در کوتاهترین زمان و به شکل اصولی بازسازی شوند و استانداردهای فنی و مهندسی در تمام پروژهها مورد توجه قرار گیرد.
رادان افزود: سرعت در اجرای پروژههای عمرانی باید در کنار رعایت کامل ضوابط فنی و مهندسی باشد و معاونتهای مهندسی فراجا باید این مسیر را با جدیت ادامه دهند.
وی خاطرنشان کرد: وضعیت زیرساختهای انتظامی مستقیماً با کیفیت خدمترسانی به مردم ارتباط دارد و نوسازی و ارتقای این زیرساختها باید به عنوان بخشی از اقتدار و آمادگی پلیس دنبال شود.
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