به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با آغاز هفته دولت، چهار واحد مسکونی ویژه مددجویان تحت پوشش بهزیستی شهرستان مُهر با حضور مصطفی غلامپور فرماندار شهرستان و جمعی از مدیران محلی افتتاح و به مددجویان تحویل شد.
این واحدهای مسکونی با هدف تأمین سرپناه پایدار برای خانوادههای نیازمند و توانمندسازی اقشار آسیبپذیر احداث شده است.
اجرای ۲۰۶ پروژه برق رسانی با اعتبار ۱۱۱ میلیارد تومان
فرماندار مُهر در ادامه از اجرای ۲۰۶ پروژه در حوزه برق شهرستان طی یک سال گذشته خبر داد و گفت: برای اجرای این طرحها بیش از ۱۱۱ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.
حمید باقریزاده، مدیر اداره برق شهرستان مُهر نیز توسعه و تقویت شبکه برق، افزایش پایداری و کاهش خاموشیها را از مهمترین اهداف اجرای این پروژهها عنوان کرد و گفت: روند توسعه و بهسازی شبکه برق شهرستان با هدف پاسخگویی به نیازهای مردم ادامه خواهد داشت.
اصلاح ۴۰ کیلومتر از شبکه توزیع آب مُهر
در حوزه تأمین آب پایدار نیز عملیات اصلاح و بازسازی ۴۰ کیلومتر از شبکه توزیع آب در نقاط مختلف شهرستان مُهر با اعتباری معادل ۸۰۰ میلیارد ریال به پایان رسید.
اسحاق رحمتبر، مدیر آبفای شهرستان مُهر با اشاره به اجرای این پروژه گفت: این طرح با هدف کاهش هدررفت آب، رفع فرسودگی شبکه و افزایش پایداری آبرسانی اجرا شده و بخش قابل توجهی از مشکلات ناشی از فرسودگی شبکهها را برطرف کرده است.
افتتاح ساختمان دهیاری و طرحهای عمرانی در روستاها
ساختمان جدید دهیاری روستای زیغان نیز با حضور فرماندار، مسئولان محلی و اهالی روستا به بهرهبرداری رسید. این پروژه با هدف بهبود فضای اداری و ارتقای سطح خدماترسانی به مردم اجرا شده است.
غلامپور در این مراسم، تقویت زیرساختهای اداری و خدماتی در مناطق روستایی را از اولویتهای مدیریت شهرستان عنوان کرد.
همچنین در روستای حاجیآباد گلهدار، دو پروژه شامل آسفالت ۱۶ هزار و ۵۰۰ مترمربع از معابر روستا و احداث زمین چمن مصنوعی به بهرهبرداری رسید.
فرماندار مُهر با اشاره به نقش این طرحها در بهبود رفتوآمد و افزایش نشاط اجتماعی گفت: توسعه فضاهای ورزشی و بهسازی معابر روستایی از مطالبات جدی مردم است و با برنامهریزی منسجم پیگیری میشود.
وی با تأکید بر اهمیت توسعه زیرساختهای زیربنایی افزود: توسعه شبکههای برق، آب، راه و مسکن از اولویتهای اساسی مدیریت شهرستان است و تلاش میشود با اجرای طرحهای عمرانی و خدماتی، زمینه ارتقای کیفیت زندگی مردم و پشتیبانی از سرمایهگذاری فراهم شود.
غلامپور ادامه داد: استمرار اجرای طرحهای زیرساختی و خدماتی، بستر توسعه متوازن شهرستان و پاسخگویی بهتر به نیازهای مردم را فراهم میکند و همه دستگاههای اجرایی باید برای تحقق این هدف پای کار باشند.
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