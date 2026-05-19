۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۰۶

عقب‌ماندگی‌ها در پروژه‌های مسکن مهر فارس جبران می‌شود

شیراز-مدیرکل راه و شهرسازی فارس ضمن بررسی نقشه‌راه جبران عقب‌ماندگی‌های زمانی پروژه‌های مسکن مهر فارس، بر رعایت دقیق استانداردهای کیفی و تسریع در فرآیند اخذ تسهیلانی ساختمانی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمهدی عبدالهی صبح سه شنبه در بازدید از سایت‌های پروژه‌های نهضت ملی مسکن شهرستان مرودشت بر لزوم جبران عقب‌ماندگی‌های زمانی در برخی جبهه‌های کاری تأکید کرد و گفت: برای پروژه‌هایی که مطابق با برنامه زمان‌بندی اولیه پیش نرفته‌اند، برنامه‌های جبرانی کارشناسی‌شده‌ای تدوین و بررسی شد. پیمانکاران موظفند با افزایش توان اجرایی و تعداد اکیپ‌های کاری، بر اساس این برنامه حرکت کنند تا وقفه‌های گذشته در کمترین زمان ممکن برطرف شود.

وی کیفیت ساخت‌وساز را خط قرمز وزارت راه و شهرسازی دانست و افزود: شتاب‌بخشی به عملیات اجرایی به هیچ عنوان نباید منجر به کاهش کیفیت شود و نظارت‌های عالیه به طور مستمر انجام می‌گیرد تا تمامی واحدها بر اساس مقررات ملی ساختمان و بالاترین استانداردهای فنی مهندسی احداث شوند.

مدیرکل راه و شهرسازی فارس همچنین در خصوص رفع موانع اداری و مالی پروژه‌ها تصریح کرد: در این بازدید موضوعاتی همچون تسریع در روند اخذ پروانه های ساختمانی و همچنین فرآیند دریافت تسهیلات بانکی مورد بررسی قرار گرفت تا با تعامل بیشتر میان دستگاه‌های متولی، مسیر ورود منابع مالی به پروژه‌ها هموارتر شده و روند ساخت‌وساز شتاب گیرد.

عبدالهی در پایان با اشاره به یکی از پروژه‌های بزرگ این شهرستان خاطرنشان کرد: در جریان بررسی وضعیت سایت ۳ هزار واحدی مرودشت، مقرر شد برنامه‌ریزی‌های لازم برای تحویل تعداد ۳۰۰ واحد از این پروژه که هم‌اکنون در مراحل نهایی ساخت و نازک‌کاری قرار دارند، انجام شود تا به زودی شاهد اولین مرحله از واگذاری خانه‌ها به متقاضیان عزیز در این شهرستان باشیم.

کد مطلب 6834512

