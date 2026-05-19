به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمهدی عبدالهی صبح سه شنبه در بازدید از سایتهای پروژههای نهضت ملی مسکن شهرستان مرودشت بر لزوم جبران عقبماندگیهای زمانی در برخی جبهههای کاری تأکید کرد و گفت: برای پروژههایی که مطابق با برنامه زمانبندی اولیه پیش نرفتهاند، برنامههای جبرانی کارشناسیشدهای تدوین و بررسی شد. پیمانکاران موظفند با افزایش توان اجرایی و تعداد اکیپهای کاری، بر اساس این برنامه حرکت کنند تا وقفههای گذشته در کمترین زمان ممکن برطرف شود.
وی کیفیت ساختوساز را خط قرمز وزارت راه و شهرسازی دانست و افزود: شتاببخشی به عملیات اجرایی به هیچ عنوان نباید منجر به کاهش کیفیت شود و نظارتهای عالیه به طور مستمر انجام میگیرد تا تمامی واحدها بر اساس مقررات ملی ساختمان و بالاترین استانداردهای فنی مهندسی احداث شوند.
مدیرکل راه و شهرسازی فارس همچنین در خصوص رفع موانع اداری و مالی پروژهها تصریح کرد: در این بازدید موضوعاتی همچون تسریع در روند اخذ پروانه های ساختمانی و همچنین فرآیند دریافت تسهیلات بانکی مورد بررسی قرار گرفت تا با تعامل بیشتر میان دستگاههای متولی، مسیر ورود منابع مالی به پروژهها هموارتر شده و روند ساختوساز شتاب گیرد.
عبدالهی در پایان با اشاره به یکی از پروژههای بزرگ این شهرستان خاطرنشان کرد: در جریان بررسی وضعیت سایت ۳ هزار واحدی مرودشت، مقرر شد برنامهریزیهای لازم برای تحویل تعداد ۳۰۰ واحد از این پروژه که هماکنون در مراحل نهایی ساخت و نازککاری قرار دارند، انجام شود تا به زودی شاهد اولین مرحله از واگذاری خانهها به متقاضیان عزیز در این شهرستان باشیم.
