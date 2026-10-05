اجرای طرح مقابله با بیابان زایی در منطقه نوشیجان ملایر

جواد زنگنه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه طرح مقابله با بیابان‌زایی و توسعه پوشش گیاهی در منطقه نوشیجان ملایر با هدف تقویت پوشش گیاهی، کنترل فرسایش خاک و بهبود شرایط زیست‌محیطی منطقه در حال اجرا است، افزود: تشکل «بهین دشت نهاوند» با تهیه نهال آتریپلکس، عملیات کاشت و آبیاری همزمان نهال‌ها را در این عرصه انجام داده و روند اجرای پروژه تاکنون مطلوب بوده است.

وی افزود: استفاده از گونه‌های سازگار با شرایط منطقه می‌تواند نقش موثری در تثبیت پوشش گیاهی و مقابله با آثار بیابان‌زایی داشته باشد و کارشناس مرتع اداره منابع طبیعی و آبخیزداری ملایر با حضور در عرصه اجرای طرح از روند آتریپلکس‌کاری و وضعیت نهال‌های کاشته‌ شده بازدید کرده و پیشرفت عملیات را مورد بررسی قرار داد.

رئیس منابع طبیعی ملایر با اشاره به اینکه تداوم آبیاری و مراقبت از نهال‌ها از مهم‌ترین اقدامات برای استقرار مناسب این پوشش گیاهی در منطقه است، تصریح کرد: با توجه به ظرفیت‌های طبیعی و گردشگری تپه تاریخی نوشیجان اجرای چنین طرح‌هایی علاوه بر کمک به احیای عرصه‌های طبیعی می‌تواند در بهبود سیمای محیط، کاهش فرسایش خاک و افزایش پایداری زیست‌محیطی منطقه نقش موثری داشته باشد.

زنگنه در بخش دیگری از سخنان خود به بررسی گزارش تخریب اراضی ملی در کمازان، اشاره کرد و افزود: در پی دریافت گزارشی مبنی بر تخریب اراضی ملی در پلاک کمازان نیروهای یگان حفاظت اداره منابع طبیعی و آبخیزداری با حضور در محل موضوع را مورد بررسی و پایش قرار دادند.

وی با بیان اینکه در جریان این بررسی وضعیت عرصه و آثار احتمالی تخریب اراضی ملی مورد بازدید و بررسی کارشناسی قرار گرفت و مستندات لازم برای پیگیری موضوع تهیه شد، گفت: اداره منابع طبیعی و آبخیزداری ملایر بر صیانت از اراضی ملی و برخورد قانونی با هرگونه تخریب و تصرف غیرمجاز تاکید دارد و گزارش‌های مردمی را در این زمینه با جدیت پیگیری می‌کند.