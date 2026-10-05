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۱۳ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۵۷

اجرای طرح مقابله با بیابان زایی در منطقه نوشیجان ملایر

اجرای طرح مقابله با بیابان زایی در منطقه نوشیجان ملایر

همدان- رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری ملایر گفت: طرح مقابله با بیابان‌زایی و توسعه پوشش گیاهی در منطقه نوشیجان ملایر با اجرای عملیات آتریپلکس‌کاری در سطح ۱۶ هکتار وارد مرحله اجرا شد.

جواد زنگنه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه طرح مقابله با بیابان‌زایی و توسعه پوشش گیاهی در منطقه نوشیجان ملایر با هدف تقویت پوشش گیاهی، کنترل فرسایش خاک و بهبود شرایط زیست‌محیطی منطقه در حال اجرا است، افزود: تشکل «بهین دشت نهاوند» با تهیه نهال آتریپلکس، عملیات کاشت و آبیاری همزمان نهال‌ها را در این عرصه انجام داده و روند اجرای پروژه تاکنون مطلوب بوده است.

وی افزود: استفاده از گونه‌های سازگار با شرایط منطقه می‌تواند نقش موثری در تثبیت پوشش گیاهی و مقابله با آثار بیابان‌زایی داشته باشد و کارشناس مرتع اداره منابع طبیعی و آبخیزداری ملایر با حضور در عرصه اجرای طرح از روند آتریپلکس‌کاری و وضعیت نهال‌های کاشته‌ شده بازدید کرده و پیشرفت عملیات را مورد بررسی قرار داد.

رئیس منابع طبیعی ملایر با اشاره به اینکه تداوم آبیاری و مراقبت از نهال‌ها از مهم‌ترین اقدامات برای استقرار مناسب این پوشش گیاهی در منطقه است، تصریح کرد: با توجه به ظرفیت‌های طبیعی و گردشگری تپه تاریخی نوشیجان اجرای چنین طرح‌هایی علاوه بر کمک به احیای عرصه‌های طبیعی می‌تواند در بهبود سیمای محیط، کاهش فرسایش خاک و افزایش پایداری زیست‌محیطی منطقه نقش موثری داشته باشد.

زنگنه در بخش دیگری از سخنان خود به بررسی گزارش تخریب اراضی ملی در کمازان، اشاره کرد و افزود: در پی دریافت گزارشی مبنی بر تخریب اراضی ملی در پلاک کمازان نیروهای یگان حفاظت اداره منابع طبیعی و آبخیزداری با حضور در محل موضوع را مورد بررسی و پایش قرار دادند.

وی با بیان اینکه در جریان این بررسی وضعیت عرصه و آثار احتمالی تخریب اراضی ملی مورد بازدید و بررسی کارشناسی قرار گرفت و مستندات لازم برای پیگیری موضوع تهیه شد، گفت: اداره منابع طبیعی و آبخیزداری ملایر بر صیانت از اراضی ملی و برخورد قانونی با هرگونه تخریب و تصرف غیرمجاز تاکید دارد و گزارش‌های مردمی را در این زمینه با جدیت پیگیری می‌کند.

کد مطلب 6967593

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