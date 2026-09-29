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۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۰۴

مدیریت کوچ عشایر در اصفهان؛ مراتع ییلاق تا ۱۵ مهر باید تخلیه شود

مدیریت کوچ عشایر در اصفهان؛ مراتع ییلاق تا ۱۵ مهر باید تخلیه شود

اصفهان- مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان گفت: دام عشایر باید حداکثر تا ۱۵ مهر از مراتع ییلاقی خارج شده تا فرصت احیای مرتع تا اوایل خرداد فراهم شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی کاظمی ظهر سه‌شنبه در حاشیه کارگروه ملی مدیریت چرا و ساماندهی کوچ قشلاق استان‌های زاگرسی کشور که به میزبانی اداره کل منابع طبیعی استان اصفهان برگزار شد، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: امروز مدیران کل منابع طبیعی، فرماندهان یگان حفاظت و مدیران امور عشایر استان‌های زاگرسی در اصفهان حضور دارند تا درباره نحوه خروج دام از مراتع ییلاقی، ورود به مراتع قشلاقی، رعایت ظرفیت چرا، مدیریت پروانه‌های چرا و تعداد دام ورودی هماهنگ و تصمیم‌گیری شود.

وی با بیان اینکه مصوبات این نشست ملاک عمل کوچ قرار می‌گیرد، افزود: دو محور اصلی جلسه، خدمات‌رسانی به عشایر و حفاظت از مراتع است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان خاطرنشان کرد: امور عشایر متولی مراقبت، مسیر کوچ، مسائل بهداشتی، آموزشی و خدمات است و منابع طبیعی بر خروج به‌موقع از ییلاق تأکید دارد زیرا مراتع ییلاقی دیگر پاسخگوی حضور دام نیستند و باید تا اوایل خرداد برای احیا فرصت داشته باشند.

کاظمی افزود: ورود به قشلاق نیز باید در موعد مقرر باشد تا استان‌های جنوبی گرم‌تر بتوانند برنامه‌ریزی کنند.

وی گفت: در این استان بخشی از عشایر مسیر خود را از چهارمحال و بختیاری طی می‌کنند و سپس در مراتع قشلاقی شهرستان‌های شمالی و مناطق بیابانی مستقر می‌شوند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان ابراز کرد: دامداران می‌توانند از فرصت باقی‌مانده، به شرط رعایت حقوق خانواده‌های عشایری و ضوابط حفاظت مرتع، استفاده کنند.

کاظمی درباره تقویم کوچ اظهار کرد: کوچ ییلاقی از پایان اردیبهشت تا اوایل خرداد با ورود به استان آغاز می‌شود و از ۳۰ شهریور تا ۱۵ مهر باید دام از مراتع ییلاقی خارج شود.

وی افزود: مراتع قشلاقی اصفهان از حدود ۱۵ آذر تا پایان فروردین یا اردیبهشت پذیرای دام است و پس از آن مجدد کوچ به ییلاق انجام می‌شود.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان اضافه کرد: تمدید پروانه‌های چرا، سامانه شناسایی دامداران (سمتا) و تعیین تکلیف پرونده‌های حقوقی دامداران متخلف نیز در این جلسات بررسی می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، کارگروه ملی مدیریت چرا و ساماندهی کوچ قشلاقی ۱۱ استان زاگرسی کشور صبح امروز سه‌شنبه هفتم مهرماه به میزبانی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان با حضور مدیران ملی و استانی برگزار شد.

کد مطلب 6962403

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