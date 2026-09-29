مدیریت کوچ عشایر در اصفهان؛ مراتع ییلاق تا ۱۵ مهر باید تخلیه شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی کاظمی ظهر سهشنبه در حاشیه کارگروه ملی مدیریت چرا و ساماندهی کوچ قشلاق استانهای زاگرسی کشور که به میزبانی اداره کل منابع طبیعی استان اصفهان برگزار شد، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: امروز مدیران کل منابع طبیعی، فرماندهان یگان حفاظت و مدیران امور عشایر استانهای زاگرسی در اصفهان حضور دارند تا درباره نحوه خروج دام از مراتع ییلاقی، ورود به مراتع قشلاقی، رعایت ظرفیت چرا، مدیریت پروانههای چرا و تعداد دام ورودی هماهنگ و تصمیمگیری شود.
وی با بیان اینکه مصوبات این نشست ملاک عمل کوچ قرار میگیرد، افزود: دو محور اصلی جلسه، خدماترسانی به عشایر و حفاظت از مراتع است.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان خاطرنشان کرد: امور عشایر متولی مراقبت، مسیر کوچ، مسائل بهداشتی، آموزشی و خدمات است و منابع طبیعی بر خروج بهموقع از ییلاق تأکید دارد زیرا مراتع ییلاقی دیگر پاسخگوی حضور دام نیستند و باید تا اوایل خرداد برای احیا فرصت داشته باشند.
کاظمی افزود: ورود به قشلاق نیز باید در موعد مقرر باشد تا استانهای جنوبی گرمتر بتوانند برنامهریزی کنند.
وی گفت: در این استان بخشی از عشایر مسیر خود را از چهارمحال و بختیاری طی میکنند و سپس در مراتع قشلاقی شهرستانهای شمالی و مناطق بیابانی مستقر میشوند.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان ابراز کرد: دامداران میتوانند از فرصت باقیمانده، به شرط رعایت حقوق خانوادههای عشایری و ضوابط حفاظت مرتع، استفاده کنند.
کاظمی درباره تقویم کوچ اظهار کرد: کوچ ییلاقی از پایان اردیبهشت تا اوایل خرداد با ورود به استان آغاز میشود و از ۳۰ شهریور تا ۱۵ مهر باید دام از مراتع ییلاقی خارج شود.
وی افزود: مراتع قشلاقی اصفهان از حدود ۱۵ آذر تا پایان فروردین یا اردیبهشت پذیرای دام است و پس از آن مجدد کوچ به ییلاق انجام میشود.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان اضافه کرد: تمدید پروانههای چرا، سامانه شناسایی دامداران (سمتا) و تعیین تکلیف پروندههای حقوقی دامداران متخلف نیز در این جلسات بررسی میشود.
به گزارش خبرنگار مهر، کارگروه ملی مدیریت چرا و ساماندهی کوچ قشلاقی ۱۱ استان زاگرسی کشور صبح امروز سهشنبه هفتم مهرماه به میزبانی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان با حضور مدیران ملی و استانی برگزار شد.
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