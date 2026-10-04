حریق کارگاه حلاجی الیاف در کاشان مهار شد+ فیلم

روح‌الله فدائی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این حادثه ساعت ۱۰:۳۰ به ستاد فرماندهی آتش‌نشانی کاشان اعلام شد و بلافاصله آتش‌نشانان ایستگاه‌های ۳، ۶ و ۸ به محل حادثه در محدوده بلوار قطب راوندی، حوالی شهرک صنعتی اعزام شدند.

وی افزود: حریق در بخش‌هایی از کارگاه حلاجی الیاف رخ داده بود که نیروهای عملیاتی پس از حضور در محل، عملیات اطفای حریق را آغاز کردند و موفق شدند آتش را مهار و از گسترش آن به بخش‌های دیگر کارگاه جلوگیری کنند.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کاشان ادامه داد: بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد نقص فنی در دینام دستگاه حلاجی و پرتاب جرقه عامل اولیه بروز این حادثه بوده است، با این حال بررسی‌های تکمیلی برای مشخص شدن علت دقیق وقوع حریق ادامه دارد.

وی با تأکید بر ضرورت رعایت الزامات ایمنی در کارگاه‌های دارای مواد الیافی و قابل اشتعال گفت: مالکان و بهره‌برداران این واحدها باید سرویس و بازدید دوره‌ای تجهیزات برقی و مکانیکی، به‌ویژه دینام و موتور دستگاه‌ها را جدی بگیرند و از به‌کارگیری تجهیزات دارای نقص فنی خودداری کنند.

فدائی خاطرنشان کرد: نظافت مستمر محیط کار و جلوگیری از تجمع الیاف و ضایعات قابل اشتعال در اطراف تجهیزات نیز نقش مهمی در پیشگیری از وقوع حریق دارد و لازم است تجهیزات اطفای حریق در این کارگاه‌ها همواره آماده استفاده باشند.