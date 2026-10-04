سقوط کارگر ساختمانی به چاله آسانسور در شهرک شهید نجفی کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر یکشنبه ۱۲ مهرماه، در پی اعلام مرکز پیام سازمان آتش‌نشانی کرمانشاه مبنی بر سقوط یک نفر به داخل چاله آسانسور در شهرک شهید نجفی، آتش‌نشانان ایستگاه‌های شماره ۷ و ۸ با تجهیزات کامل در محل حادثه حاضر شدند.

پس از حضور نیروهای آتش‌نشانی و انجام بررسی‌های اولیه، مشخص شد فرد حادثه‌دیده یک کارگر ساختمانی بوده که هنگام انجام کار به داخل چاله آسانسور سقوط کرده و دچار مصدومیت شده است.

آتش‌نشانان پس از انجام اقدامات امدادی، کارگر مصدوم را از داخل چاله خارج کرده و به سطح زمین انتقال دادند.

پس از انتقال مصدوم به سطح زمین، وی برای دریافت خدمات درمانی به عوامل اورژانس تحویل داده شد.

عملیات امداد و نجات این حادثه با حضور نیروهای ایستگاه‌های شماره ۷ و ۸ آتش‌نشانی و انتقال فرد مصدوم به عوامل اورژانس به پایان رسید.