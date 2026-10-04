۳ منطقه راهبردی در تعز به کنترل نیروهای صنعا درآمد+فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر، یک منبع نظامی وابسته به نیروهای مسلح یمن(صنعا) به خبرگزاری سبأ گفت: به لطف خدا، عناصر دشمن سعودی از التربه و مناطق الشمایتین و سامع در استان تعز بیرون رانده شدند.

التربه بیش از ۱۰ هزار نفر، الشمایتین بالغ بر ۲۶ هزار نفر و سامع بیش از ۴۱ هزار نفر جمعیت دارد.

منابع خبری نیز از ورود نیروهای مسلح یمن به شهر التربه خبر دادند.

همزمان منابع خبری اعلام کردند که نیروهای صنعا در چند نقطه از محور التربه، جاده تعز-عدن را در کنترل خود دارند.

آنها کنترل چندین منطقه از جمله بازار الصافیه، السمسره، جبل سمدان و الزکره را به دست گرفتند و بدین ترتیب آزادسازی تمام جاده‌های حیاتی به تعز را تکمیل کردند و راه را برای کنترل ورودی‌ها و خروجی‌های آن بدون ورود به مرکز شهر و مدیریت آن با همکاری پلیس غیرنظامی که از قبل در آن حضور داشت، هموار کردند.

این نیروها همچنین الزریقه و ارتفاعات جبل منیف را بدون درگیری به کنترل خود درآوردند، در حالی که نبردها در منطقه البرکانی ادامه دارد و همزمان با آن پیشروی به سمت المنصوره، و نجد النشمه در جنوب تعز نیز ادامه دارد.

منابع خبری از درگیری های سنگین در شهر النشمه در بخش المعافر در استان تعز و پیشروی های برق آسای نیروهای صنعا خبر می دهند.

نیروهای یمنی شروع به استقرار در شهر التربه و سیطره بر مراکز دولتی کرده اند.

تسلط نیروهای مسلح یمن بر منزل رئیس پارلمان دولت مستعفی در تعز

نیروهای مسلح یمن در ادامه پیشروی‌های خود، وارد منزل «سلطان البرکانی»، رئیس پارلمان وابسته به دولت دست نشانده سعودی در یمن در جنوب استان تعز شدند.

تصاویر و گزارش‌های موثق، حضور نیروهای مسلح یمن را در داخل این مقر در جریان پاکسازی مواضع مزدوران سعودی تثبیت کرده است.

بمباران مزدوران از سوی جنگنده های سعودی

منابع خبری اعلام کردند که جنگنده های سعودی مزدوران و مواضع آنها را در تعز پس از فرار این مزدوران از مقابل نیروهای مسلح یمن بمباران کردند.

منابع خبری از پیشروی راهبردی نیروهای انصارالله یمن در استان تعز و سیطره بر الصافیه و قطع تنها جاده باقی مانده به عدن خبر دادند.

جاده مواصلاتی عدن و تعز از سوی نیروهای مسلح یمن قطع شد

منابع یمنی اعلام کردند: نیروهای انصارالله در ادامه پیشروی خود در استان تعز در جنوب یمن موفق شدند جاده اصلی ارتباطی بین عدن و تعز را قطع کنند. سیطره انصارالله بر منطقه الصافیه، محاصره اعمال شده بر شهر تعز را تشدید کرده و بخش مرکزی این شهر را از مناطق تحت کنترل دولت وابسته به عربستان در جنوب یمن جدا کرده است.

منابع یمنی به خبرگزاری فرانسه گفتند، کنترل الصافیه که یک تقاطع راهبردی در مسیر اصلی محسوب می‌شود، باعث قطع تنها مسیر زمینی باقی‌مانده برای انتقال تدارکات میان تعز و استان‌های لحج و عدن شده است. این اتفاق در شرایطی رخ داده که درگیری‌ها و حملات هوایی به استان تعز شدت گرفته است.

محور تعز ـ التُربه ـ طورالباحه ـ عدن، شریان حیاتی شهر تعز به شمار می‌رود و کنترل ارتفاعات پیرامون آن، برتری جغرافیایی و نظامی قابل توجهی برای هر یک از دو طرف ایجاد می‌کند. این نبرد از سوی طرف‌های درگیر، نبردی سرنوشت‌ساز برای کنترل خطوط تدارکاتی و ارتباطی در استان تعز توصیف می‌شود.

پیشروی های برق آسا در شرق الجوف

یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد: نیروهای مسلح ما، به لطف خداوند متعال،موفق به هدف قرار دادن و بیرون راندن مزدوران دشمن سعودی از شرق الجوف شدند.نیروهای مسلح ما در شرق الجوف، پس از تلاش‌های ناموفق مزدوران برای پیشروی به سمت مواضع نیروهای مسلح ما، آنها را هدف قرار داده و درهم شکستند.

وی افزود: در جریان این عملیات دستاوردهای زیر حاصل شد؛

- انهدام تعداد زیادی از خودروهای متعلق به مزدوران سعودی

- کشته و زخمی شدن ده‌ها نفر از افراد دشمن

- تعقیب مزدوران فراری در صحرای الجوف

- هدف قرار دادن تجمعات دشمن با موشک‌های بالستیک و پهپاد

یحیی سریع تاکید کرد: درود بر مردم الجوف و مأرب که در کنار مردم و کشور خود در کنار حق ایستاده‌اند و در کنار نیروهای مسلح خود در مقابله مؤثر و قاطع با دشمن ایستاده‌اند. به یاری خداوند، آنها تحرکات مزدوران را خنثی کردند، پیشروی‌های آن را درهم شکسته و مزدوران را از بین بردند و نقشه‌ها و اهداف آن را نقش بر آب کردند. آنها رویاها، جاه‌طلبی‌ها و رویاهای مزدوران را در بیابان‌ها و دره‌ها دفن کردند. این یمن آزاد و سربلند است.