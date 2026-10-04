آمادگی کامل برای برگزاری انتخابات تمام الکترونیک در خوزستان را داریم

به گزارش خبرنگار مهر، رضا نجاتی عصر امروز یکشنبه در جلسه ستاد انتخابات استان اظهار کرد: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، این دوره از انتخابات به صورت تمام الکترونیک برگزار می‌شود و به همین دلیل، آموزش مسائل فنی به نیروها و تجهیز شعب اخذ رأی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی با اشاره به ضرورت بررسی دقیق وضعیت شعب افزود: فرمانداران باید علاوه بر ارزیابی مجدد شعب مستقر در مدارس، نسبت به تأمین پشتیبانی خودرویی و لجستیکی برای تمامی مناطق اقدام کنند و در صورت کمبود ظرفیت، از پتانسیل شهرستان‌های برخوردار بهره بگیرند.

معاون سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان تصریح کرد: مسئولان فناوری فرمانداری‌ها نباید صرفاً به برگزاری جلسات ویدئوکنفرانسی اکتفا کنند و موظفند دستگاه‌ها را به صورت عملی آزمایش کنند؛ همچنین حفاظت از فیبر نوری و زیرساخت‌های ارتباطی با همکاری نیروهای انتظامی و مخابرات یک اولویت حیاتی است.

نجاتی با تأکید بر لزوم پیگیری مستمر ادامه داد: فرمانداران باید برای هر حوزه پیگیری، یک مسئول مشخص معرفی کنند و از مکاتبات اداری صرف که تنها برای رفع تکلیف است، پرهیز کنند چرا که هدف نهایی ما برگزاری انتخاباتی سالم، امن و مشارکت‌محور است که رضایت مردم را به همراه داشته باشد.

وی در پایان ضمن قدردانی از تلاش‌های دستگاه‌های اجرایی، نظامی و انتظامی خاطرنشان کرد: قانون ملاک اصلی عمل ماست و با هم‌فکری و رعایت دقیق چارچوب‌های قانونی، هیچ‌گونه مانعی برای برگزاری مطلوب این رویداد بزرگ وجود نخواهد داشت.