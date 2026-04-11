مشارکت گسترده مردم در انتخابات، پشتوانه امنیت و پیشرفت کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالی‌نژاد بعدازظهر شنبه در جلسه وبیناری با فرمانداران استان با اشاره به شرایط اخیر کشور اظهار کرد: با وجود برقراری آتش‌بس، همچنان لازم است مراقبت‌ها و رصد دقیق شرایط ادامه داشته باشد و همه دستگاه‌ها با آمادگی کامل مسائل را پیگیری کنند.

وی با اشاره به اینکه برخی شهرستان‌های استان در هفته‌های گذشته با چالش‌هایی مواجه بوده‌اند، افزود: در برخی مناطق از جمله اصفهان، مبارکه، نجف‌آباد، خمینی‌شهر، شاهین‌شهر و چند شهرستان دیگر شرایط خاصی وجود داشت و طبیعی است که در چنین موقعیت‌هایی برخی کاستی‌ها نیز دیده شود، اما لازم است همچنان با دقت و هوشیاری مسائل را مدیریت کنیم.

استاندار اصفهان با تأکید بر اهمیت انتخابات پیش‌رو ادامه داد: مهم‌ترین موضوع در این مقطع، تسهیل حضور مردم و رفع موانع مشارکت است. تجربه‌های اخیر نشان داد که مردم زمانی که مسائل کشور را صادقانه لمس می‌کنند، با انگیزه و احساس مسئولیت در میدان حضور پیدا می‌کنند.

جمالی‌نژاد خاطرنشان کرد: در برنامه‌ها و تجمعات اخیر شاهد حضور اقشار مختلف مردم با سلایق و دیدگاه‌های گوناگون بودیم؛ از افراد متدین و انقلابی تا کسانی که شاید پیش از این کمتر در چنین فضاهایی حضور داشتند. این حضور گسترده نشان می‌دهد که مردم در بزنگاه‌ها کنار کشور خود می‌ایستند.

وی با بیان اینکه باید این روحیه در انتخابات نیز تقویت شود، تصریح کرد: لازم است شرایطی فراهم شود که همه مردم با هر سلیقه و دیدگاهی احساس کنند حضورشان در انتخابات مؤثر و ارزشمند است.

استاندار اصفهان در ادامه بر لزوم فراهم‌سازی زیرساخت‌های لازم برای رأی‌گیری تأکید کرد و گفت: استقرار شعب سیار در مناطق محروم، روستاهای صعب‌العبور، بیمارستان‌ها و زندان‌ها باید مورد توجه قرار گیرد تا هیچ شهروندی به دلیل فاصله یا شرایط خاص از حق رأی دادن محروم نشود.

وی همچنین بر تجهیز شعب اخذ رأی به امکانات مناسب تأکید کرد و افزود: فراهم کردن امکانات رفاهی مانند گرمایش و سرمایش، صندلی برای سالمندان، مناسب‌سازی برای افراد دارای معلولیت و همچنین مدیریت صحیح شعب برای کاهش زمان انتظار مردم از جمله مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

جمالی‌نژاد با اشاره به اهمیت تأمین امنیت انتخابات گفت: در شرایط فعلی، امنیت و سلامت انتخابات از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و باید با نظارت دقیق از بروز تخلفاتی مانند خرید و فروش رأی، تبلیغات در محل‌های رأی‌گیری و سایر اقدامات خلاف قانون جلوگیری شود.

وی بی‌طرفی کامل مجریان انتخابات را نیز ضروری دانست و اظهار کرد: کارکنان دولت، فرمانداران و عوامل اجرایی باید کاملاً بی‌طرف عمل کنند و از هرگونه حمایت یا جانبداری از نامزدها یا فهرست‌های انتخاباتی پرهیز کنند.

استاندار اصفهان در بخش دیگری از سخنان خود از تلاش‌های نیروهای انتظامی قدردانی کرد و گفت: این نیروها در ماه‌های اخیر در شرایط مختلف با حضور مستمر و تلاش مضاعف امنیت جامعه را تأمین کرده‌اند و شایسته قدردانی هستند.

وی همچنین بر شفافیت در فرآیند انتخابات تأکید کرد و افزود: اطلاع‌رسانی به‌موقع، اعلام شفاف نتایج هر شعبه و در معرض دید قرار گرفتن اسامی اعضای شعب و نمایندگان نامزدها از جمله اقداماتی است که می‌تواند اعتماد عمومی را تقویت کند.

جمالی‌نژاد در پایان با اشاره به زمان برگزاری انتخابات تأکید کرد: همه دستگاه‌ها باید برنامه‌ریزی‌های خود را بر اساس زمان تعیین‌شده انجام دهند و بدون ایجاد تردید، آمادگی لازم برای برگزاری انتخابات در روز یازدهم اردیبهشت را داشته باشند.

وی ابراز امیدواری کرد که با مشارکت گسترده مردم، بهترین افراد برای مدیریت شهرها انتخاب شوند و نتایج انتخابات به توسعه و آبادانی هرچه بیشتر شهرهای استان و کشور کمک کند.