به گزارش خبرنگار مهر، نعمت‌الله پایان ظهر سه‌شنبه در نشست با اصحاب رسانه آذربایجان‌شرقی، با بیان اینکه پراکندگی و آشفتگی در حوزه رسانه از جمله مسائل موجود در این عرصه بوده است، اظهار کرد: از ابتدای حضور در مجموعه فرهنگ و ارشاد اسلامی، ساماندهی این حوزه را یکی از موضوعات مهم دانستیم و بر همین اساس طرح رتبه‌بندی خبرنگاران را تدوین کردیم.

وی افزود: این طرح پس از برگزاری جلسات متعدد با حضور فعالان صنفی، اساتید و متخصصان حوزه رسانه در کمیته تخصصی بررسی و در شورای فرهنگ عمومی استان به تصویب رسیده و در آینده نزدیک اجرایی خواهد شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان‌شرقی ادامه داد: با اجرای این طرح، موضوعاتی همچون آموزش‌های تخصصی، نحوه برگزاری نشست‌های خبری و شیوه حمایت از خبرنگاران ساماندهی می‌شود و تلاش خواهیم کرد مدل سنتی موجود در برگزاری نشست‌ها و حمایت‌های جانبی از خبرنگاران جای خود را به سازوکاری متمرکز، قانونمند و حرفه‌ای بدهد.

نشست‌های خبری با محوریت خانه مطبوعات ساماندهی می‌شود

پایان با اشاره به گلایه‌های مطرح‌شده درباره نحوه دعوت و برخورد با خبرنگاران در برخی نشست‌ها گفت: دستگاه‌های برگزارکننده موظف هستند پیش از برگزاری نشست، تمهیدات لازم برای حضور و فعالیت خبرنگاران را فراهم کنند و موضوعات مطرح‌شده درباره بی‌احترامی به خبرنگاران نیز پیگیری خواهد شد.

وی تأکید کرد: در مدل جدید، خانه مطبوعات و تشکل‌های قانونی رسانه‌ای نقش اصلی‌تری در ساماندهی نشست‌های خبری خواهند داشت و دستگاه‌های دولتی نیز به صورت دوره‌ای نشست‌های خود را با اصحاب رسانه برگزار خواهند کرد.

پایان همچنین با اشاره به ضرورت پاسخگویی مدیران اظهار کرد: خود را موظف به پاسخگویی به اصحاب رسانه می‌دانم و معتقدم نشست با خبرنگاران باید به صورت منظم برگزار شود. تلاش ما این است که دست‌کم هر دو ماه یک‌بار چنین نشستی برگزار شود.

کاهش اعتبارات فرهنگی متوقف‌کننده فعالیت‌های هنری نشد

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان‌شرقی در بخش دیگری از سخنان خود درباره اعتبارات فرهنگی استان گفت: اعتبار فرهنگی این اداره‌کل در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۳ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان، در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۵ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان و در سال ۱۴۰۴ حدود ۶ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان بوده است.

وی ادامه داد: کاهش اعتبارات فرهنگی در سال ۱۴۰۴ در شرایطی اتفاق افتاد که کشور با شرایط ویژه و آثار جنگ ۱۲ روزه، جنگ رمضان و جنگ ترکیبی مواجه بود و اعتبارات فرهنگی در سطح کشور کاهش یافت.

پایان افزود: با وجود کاهش اعتبارات، اجازه ندادیم رویدادهای فرهنگی و هنری متوقف شود و با استفاده از ظرفیت دستگاه‌ها، نهادها و مشارکت بنگاه‌های اقتصادی تلاش کردیم برنامه‌ها استمرار داشته باشد.

وی اعتبار عمرانی این اداره‌کل را نیز در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۶ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان و در سال ۱۴۰۴ حدود ۲۴ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: اعتبار عمرانی ابلاغی نیز از حدود ۳ میلیارد و ۴۰ میلیون تومان در سال ۱۴۰۲ به ۷ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ رسیده است.

تئاتر شهر در اختیار هنرمندان قرار گرفت

پایان درباره وضعیت تئاتر شهر تبریز نیز اظهار کرد: این مجموعه پس از بروز اختلافاتی میان مستأجر و بخشی از اهالی تئاتر و همچنین بروز برخی تخلفات، در اختیار اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار گرفت و قرارداد سال دوم مستأجر تمدید نشد.

وی افزود: پس از آن، با همکاری هنرمندان و انجام برخی اقدامات بازسازی و بهسازی، تئاتر شهر اکنون در اختیار هنرمندان عرصه هنرهای نمایشی قرار دارد و متقاضیان می‌توانند پس از طی مراحل قانونی از سالن اصلی و پلاتوهای این مجموعه استفاده کنند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان‌شرقی گفت: مدیریت تئاتر شهر در حال حاضر بر عهده اداره‌کل است و مدیر مستقلی نیز برای این مجموعه تعیین شده است.

صدور ۴۲ مجوز اجرای تئاتر در سال جاری

وی با اشاره به رونق هنرهای نمایشی در استان گفت: در سال ۱۴۰۵ تاکنون ۴۲ مجوز اجرای تئاتر صادر شده و تلاش کرده‌ایم با برگزاری دوره‌های آموزشی در شهرستان‌ها، فعال‌سازی نمایندگی انجمن‌های هنری و استفاده از ظرفیت هنرستان‌های میرک و کوثر، زمینه ارتقای کیفیت هنرهای نمایشی را فراهم کنیم.

پایان ادامه داد: تئاتر، هنرهای تجسمی و بخشی از حوزه ادبیات از جمله رشته‌های مورد استقبال مردم آذربایجان‌شرقی هستند و آمارها نشان‌دهنده افزایش کیفیت اجراها و استقبال مخاطبان از فعالیت‌های نمایشی است.

جشنواره‌های فرهنگی با هدف ارتقای جایگاه تبریز برگزار می‌شود

وی همچنین با اشاره به برگزاری جشنواره فیلم جوان سهند و جشنواره تئاتر رضوی در استان گفت: تلاش ما این بوده که ضمن ارتقای کیفیت رویدادها، جایگاه تبریز و آذربایجان را در عرصه فرهنگ و هنر تقویت کنیم.

پایان افزود: در جشنواره تئاتر رضوی ۸۵ هنرمند از ۱۱ استان کشور حضور داشتند و تلاش شد این رویداد با کیفیت مناسب و در فضایی متفاوت برگزار شود.

وی مردمی‌سازی فرهنگ را یکی از سیاست‌های مورد توجه اداره‌کل دانست و گفت: برگزاری برنامه‌های فرهنگی در مؤسسات و استفاده از ظرفیت مردم و مجموعه‌های غیردولتی در همین راستا دنبال می‌شود.

رسانه‌ها در آذربایجان‌شرقی ممیزی نمی‌شوند

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان‌شرقی درباره آزادی رسانه‌ها نیز گفت: قانون مطبوعات و اسناد بالادستی، چارچوب فعالیت رسانه‌ها را مشخص کرده و رویکرد ما حمایت از آزادی مطبوعات، شفافیت و ساماندهی این حوزه است.

وی با بیان اینکه در رسانه‌ها ممیزی وجود ندارد، درباره روند صدور مجوز کتاب اظهار کرد: شیوه‌نامه‌های نگارشی قابل بازنگری هستند و باید از ظرفیت اساتید دانشگاهی و علمی برای اصلاح و به‌روزرسانی این دستورالعمل‌ها استفاده شود.

پایان افزود: در دوره مسئولیت وی تلاش شده روند بررسی آثار تسهیل شود و در جلسات ممیزی نیز شخصاً با مؤلفان، نویسندگان، ناشران و کارشناسان گفت‌وگو کرده است.

بنیاد فرهنگ و ادب آذربایجان به‌زودی فعال‌تر می‌شود

نعمت الله پایان درباره آخرین وضعیت بنیاد فرهنگ و ادب آذربایجان اظهار کرد: این بنیاد از سال ۱۳۹۳ آغاز به کار کرد و در سال ۱۳۹۵ بر اساس اساسنامه مصوب فعالیت خود را دنبال کرد و برخلاف برخی مطالب مطرح‌شده، تعطیل نشده است.

وی افزود: بر اساس اساسنامه بنیاد، چهار استاندار شمال‌غرب کشور، چهار مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان‌های این منطقه و دو نفر از آذربایجان‌شناسان برجسته به عنوان اعضای هیئت امنا در این مجموعه حضور دارند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان‌شرقی ادامه داد: در دوره گذشته روند تشکیل هیئت امنای جدید طولانی شد و هیئت‌مدیره نیز به صورت قانونی در روزنامه رسمی ثبت نشده بود؛ بر اساس قانون و اساسنامه، تا زمان تشکیل و استقرار هیئت‌مدیره جدید، هیئت‌مدیره قبلی همچنان مسئولیت قانونی خود را بر عهده دارد و بخشی از فعالیت‌های بنیاد نیز توسط همان مجموعه دنبال می‌شود.

وی گفت: بلافاصله پس از آغاز مسئولیت، برای تشکیل هیئت امنای جدید اقدام کردیم، اما هماهنگی میان استانداران، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و اعضای هیئت امنا و همچنین تقارن این فرآیند با جنگ رمضان، موجب طولانی شدن روند شد.

پایان با بیان اینکه تشکیل جلسه هیئت امنا برای مهرماه پیش‌بینی شده است، خاطرنشان کرد: در این جلسه هیئت‌مدیره جدید مشخص خواهد شد و فعالیت بنیاد فرهنگ و ادب آذربایجان با قوت ادامه پیدا می‌کند. مسائل و موانع موجود نیز در چارچوب اساسنامه قابل حل است و احیا و استقرار مجدد این بنیاد از اولویت‌های اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان‌شرقی است.

پرداخت ۲.۵ میلیارد تومان یارانه رسانه‌ای در نیمه نخست امسال

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان‌شرقی درباره نحوه پرداخت یارانه رسانه‌ها نیز اظهار کرد: توزیع یارانه رسانه‌ها در سامانه جامع رسانه‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بر اساس شاخص‌های مشخص انجام می‌شود و اطلاعات مربوط به میزان دریافت یارانه رسانه‌ها در این سامانه قابل مشاهده است.

وی گفت: در سال ۱۴۰۴ حدود ۸۰۰ میلیون تومان یارانه رسانه‌ای در استان توزیع شد و در شش ماه نخست سال ۱۴۰۵ نیز ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان یارانه به رسانه‌ها پرداخت شده است.

پایان همچنین درباره آگهی‌های دولتی روزنامه‌های محلی گفت: در سال ۱۴۰۴ حدود ۱۷ میلیارد تومان آگهی دولتی توزیع شد و در شش ماه نخست سال ۱۴۰۵ نیز این رقم به ۱۱ میلیارد تومان رسیده است.

۴۲۳ پایگاه خبری در آذربایجان‌شرقی فعال است

وی با اشاره به وضعیت رسانه‌ای استان اظهار کرد: آذربایجان‌شرقی ۴۲۳ پایگاه خبری دارد و از این نظر در رتبه سوم کشور قرار گرفته است.

پایان همچنین تعداد رسانه‌های فعال یا نیمه‌فعال استان را ۷۸۶ رسانه اعلام کرد و گفت: آذربایجان‌شرقی از این نظر نیز در رتبه دوم کشور قرار دارد.

وی تأکید کرد: دستگاه‌های دولتی باید از رسانه‌های دارای مجوز دعوت کنند و وضعیت مجوز هر رسانه نیز از طریق سامانه جامع رسانه‌ها قابل بررسی است.

نمایشگاه کتاب به صورت مجازی برگزار می‌شود؟

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان‌شرقی درباره برگزاری نمایشگاه کتاب استان نیز گفت: آخرین نمایشگاه کتاب استان در سال ۱۴۰۲ برگزار شد و برای برگزاری مجدد آن باید هزینه‌های سنگین اجرایی و لجستیکی را در نظر گرفت.

وی افزود: با توجه به این هزینه‌ها، بررسی ما این است که اگر اعتبار نمایشگاه به صورت مستقیم در قالب یارانه خرید کتاب در اختیار مردم قرار گیرد، می‌توان دسترسی عادلانه‌تری برای مردم سراسر استان ایجاد کرد.

پایان گفت: در صورت تأمین و موافقت با اعتبارات، برگزاری نمایشگاه کتاب به صورت مجازی دنبال خواهد شد تا مردم شهرستان‌های دوردست نیز بتوانند مانند ساکنان مرکز استان از یارانه خرید کتاب استفاده کنند.

شهریار متعلق به گروه یا جریان خاصی نیست و شاعر مردم ایران است

وی در ادامه با اشاره به برنامه‌های بزرگداشت استاد شهریار اظهار کرد: امسال برنامه‌های مرتبط با شهریار در سطح آذربایجان‌شرقی برگزار شد و در مجموع ۱۹ عنوان برنامه برای بزرگداشت این شاعر برجسته در نظر گرفته شد.

پایان گفت: هدف ما این است که فعالیت‌های مرتبط با شهریار به چند روز محدود نشود و در طول سال نشست‌های ادبی و برنامه‌های فرهنگی با محوریت این شاعر برگزار شود.

وی افزود: شهریار متعلق به گروه یا جریان خاصی نیست و شاعر مردم ایران است؛ بنابراین در برنامه‌های مرتبط با وی تلاش کرده‌ایم محدودیتی برای حضور شاعران و اهالی فرهنگ ایجاد نشود.

حمایت از فعالیت‌های قرآنی در استان

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان‌شرقی همچنین با اشاره به ظرفیت مؤسسات قرآنی استان گفت: آذربایجان‌شرقی در حوزه فعالیت‌های قرآنی ظرفیت‌های قابل توجهی دارد و تلاش می‌کنیم سهم استان از اعتبارات این حوزه افزایش یابد.

وی با اشاره به احیای نمایشگاه قرآن و عترت استان پس از ۱۱ سال اظهار کرد: این نمایشگاه سال گذشته پس از وقفه‌ای طولانی برگزار شد و رویکرد آن نیز از یک نمایشگاه صرفاً کتاب‌محور تغییر کرد و مؤسسات و مجموعه‌های فعال قرآنی در آن حضور پیدا کردند.

پایان افزود: در دورترین مناطق استان نیز مؤسسات قرآنی فعال هستند و برای نمونه در یکی از روستاهای شهرستان چاراویماق، حدود ۱۲۰ نوجوان در فعالیت‌های قرآنی یک مؤسسه حضور دارند.

تئاتر و موسیقی تحت فشار قرار ندارند

وی درباره برخی برداشت‌ها از نحوه نظارت بر آثار هنری نیز گفت: در فعالیت‌های نمایشی استان فشاری بر هنرمندان وجود ندارد و برخی حرکات موجود در نمایش‌ها در چارچوب فرم و روایت هنری اثر تعریف می‌شود.

پایان با تأکید بر اهمیت فرهنگ و فولکلور آذربایجان گفت: فرهنگ و آداب و رسوم آذربایجان برای ما ارزشمند است و در عین حال فرهنگ اصیل ایرانی را هویت خود می‌دانیم.

وی افزود: طبیعت هنر این است که مخاطبان برداشت‌های متفاوتی از یک اثر داشته باشند؛ یک نفر ممکن است آن را نقد و دیگری از آن تقدیر کند و وظیفه ما پاسخگویی به نقدها و فراهم کردن زمینه رشد جریان هنر است.

شفافیت قراردادها و فعالیت‌های اداره‌کل

پایان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع شفافیت گفت: قراردادهای حوزه تعمیر، تجهیز و امور عمرانی، توافق‌نامه‌ها و فعالیت‌های فرهنگی و هنری اداره‌کل در سامانه شفاف‌سازی قرار می‌گیرد و تلاش شده فرآیندها برای افکار عمومی و رسانه‌ها قابل دسترسی باشد.

وی تأکید کرد: ارتباط با اصحاب رسانه برای اداره‌کل اهمیت دارد و در رویدادهای مختلف فرهنگی و هنری تلاش شده نشست‌های خبری برگزار شود و مدیران پاسخگوی خبرنگاران باشند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان‌شرقی در پایان با اشاره به برنامه این اداره‌کل برای ساماندهی تشکل‌های رسانه‌ای گفت: خانه مطبوعات بازوی قانونی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حوزه رسانه است و فعالیت تشکل‌های صنفی نیز باید در چارچوب قوانین و مجوزهای قانونی انجام شود.

وی همچنین درباره حمایت از مطبوعات کاغذی گفت: با توجه به مشکلات موجود در حوزه کاغذ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حال پیگیری بسته‌های حمایتی برای این بخش است و امیدواریم در آینده شاهد اختصاص یارانه کاغذ به رسانه‌ها باشیم.