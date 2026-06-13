هاشمی نخل ابراهیمی: بنزین آزاد باید به کارت مردم منتقل شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید عبدالکریم هاشمی نخل ابراهیمی شامگاه شنبه در گفت‌وگویی رسانه‌ای با اشاره به مشکلات ایجاد شده در جایگاه‌های عرضه سوخت استان هرمزگان، اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین دغدغه‌ها و گلایه‌های مردم استان، به ویژه در شهرستان‌های شرق هرمزگان و مرکز استان موضوع صف‌های طولانی سوخت و کمبود عرضه بنزین است.



وی افزود: یکی از دلایل اصلی شکل‌گیری این وضعیت کمبود تعداد جایگاه‌های عرضه سوخت در نقاط مختلف استان است. البته موضوعاتی مانند تفاوت قیمت فرآورده‌های نفتی و احتمال قاچاق سوخت نیز مطرح می‌شود، اما نمی‌توان همه افرادی را که در صف جایگاه‌ها حضور دارند، فروشنده سوخت دانست، بخش قابل توجهی از این افراد شهروندانی هستند که برای تأمین نیاز روزمره خود به سوخت مراجعه می‌کنند.



نماینده مردم میناب، رودان، جاسک، سیریک و بشاگرد در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت رفع مشکلات مدیریتی در حوزه توزیع سوخت، تصریح کرد: در کنار پیگیری‌های انجام شده از سوی استانداری هرمزگان و مسئولان استانی برای افزایش سهمیه سوخت از وزارت نفت و شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی نیز انتظار داریم همزمان روند صدور مجوز برای احداث جایگاه‌های جدید سوخت در شهرهای مختلف استان را تسریع کنند.



هاشمی نخل ابراهیمی ادامه داد: یکی از راهکارهای در دست پیگیری، اختصاص سهمیه بنزین آزاد به کارت‌های سوخت مردم به جای تحویل این سهمیه به جایگاه‌ها است که می‌تواند بخشی از مشکلات موجود را کاهش دهد.



وی با اشاره به جزئیات این پیشنهاد، گفت: بر اساس بررسی‌های کارشناسی انجام شده در استانداری و شرکت پخش فرآورده‌های نفتی، پیشنهاد شده است حدود ۱۰۰ لیتر بنزین با نرخ پنج هزار تومان به سهمیه هر کارت سوخت در استان هرمزگان اضافه شود.



نماینده مردم شرق هرمزگان در مجلس، خاطرنشان کرد: این پیشنهاد برای اخذ مجوزهای لازم به مراجع ذیربط در تهران از جمله ستاد مبارزه با قاچاق کالا و سوخت و دستگاه‌های مسئول در حوزه مدیریت مصرف سوخت ارسال شده و همچنان در حال پیگیری است.



هاشمی نخل ابراهیمی با بیان اینکه هنوز تصمیم نهایی در این خصوص اتخاذ نشده است، گفت: امیدواریم مسئولان ملی با این پیشنهاد موافقت کنند تا بتوانیم بخشی از مطالبات مردم استان را محقق کنیم. پیش‌بینی ما این بود که اجرای طرح از ابتدای ماه جدید آغاز شود، اما تاکنون نهایی نشده و همچنان در انتظار اعلام نظر نهایی دستگاه‌های مسئول هستیم.



وی در پایان ضمن عذرخواهی از مردم بابت مشکلات موجود در تأمین سوخت، ابراز امیدواری کرد: با اتخاذ تدابیر فوری از سوی وزارت نفت و شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، شرایط عرضه سوخت در استان بهبود یافته و صف‌های طولانی جایگاه‌ها کاهش یابد.