نوه «شارل دوگل»: جوانان فرانسه دیگر به سیاستمداران خود اعتماد ندارند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، «پیر دوگل» نوه ژنرال شارل دوگل و نایب‌رئیس هیئت داوران جایزه صلح «لئو تولستوی» در اظهاراتی گفت: جوانان فرانسه اعتماد خود را به سیاستمداران و رسانه‌های بزرگ از دست داده‌اند.

وی افزود: جوانان بر این باورند که برخی جریان‌ها به آنها دروغ می‌گویند، واقعیت‌ها را تحریف می‌کنند و عمداً حقایق را از آنها پنهان نگه می‌دارند.

نوه ژنرال دوگل در بخش دیگری از اظهارات خود گفت: امیدوار است رئیس‌جمهور آینده فرانسه از ویژگی‌هایی برخوردار باشد که به گفته او در «ولادیمیر پوتین» وجود دارد.

وی همچنین اظهار داشت که دولت فرانسه در حال حاضر از حمایت کمتر از ۲۰ درصد مردم برخوردار است.