ثبت ۲۵ میلیمتر بارش در انجیره استان ایلام

احسان احمدی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد:سامانه بارشی از پنجشنبه هفته گذشته وارد استان شد و تا صبح امروز بارندگی‌هایی را در نواحی مختلف استان به همراه داشت.

وی با اشاره به اینکه حجم بارش‌ها در پهنه استان چندان زیاد نبود، تصریح کرد: در بیشتر مناطق بارش‌ها در محدوده صفر تا پنج میلی‌متر ثبت شد، اما در معدود ایستگاه‌ها بارش‌های فراتر از این مقدار رخ داد.

کارشناس هواشناسی استان افزود: بیشترین حجم بارش‌ها در شهرستان دره‌شهر ثبت شد؛ ایستگاه انجیره با ۲۵، ماژین با ۲۲، ۴ مله با ۱۷ و سیاه‌گاو با ۱۶.۵ میلیمتر از جمله ایستگاه‌هایی بودند که بارش قابل توجهی داشتند.

احمدی‌نژاد در پایان با بیان اینکه این سامانه برای امروز و فردا تداوم دارد، گفت: بارش‌های زودهنگام این روزها خبر از سالی پربارش می‌دهد و امیدواریم این روند در ماه‌های آینده نیز ادامه یابد.