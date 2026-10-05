اقتدار پلیس باید در کنار اجرای قانون با رأفت و اخلاق همراه باشد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید ابوالحسن مهدوی صبح دوشنبه در دیدار با فرمانده انتظامی استان اصفهان با بیان اینکه مأموریت روحانیون و پلیس در مبارزه با فساد و پاسداری از سلامت جامعه در یک نقطه به هم می‌رسد، اظهار داشت: پلیس یکی از ارکان مهم امنیت است و همواره علاقه ویژه‌ای به نیروی انتظامی داشته‌ایم.

وی با اشاره به ضرورت مقابله با هنجارشکنی در جامعه اسلامی گفت: گسترش فساد علنی تنها یک تخلف فردی نیست، بلکه امنیت اخلاقی و اجتماعی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد؛ بنابراین هیچ‌کس نباید با رفتار خود قبح گناه را در فضای عمومی جامعه بشکند و مفسدان نباید نسبت به ترویج فساد احساس امنیت کنند.

عضو مجلس خبرگان رهبری بر حفظ اقتدار پلیس تأکید کرد و افزود: اقتدار پلیس جز با اجرای قانون و برخورد قانونمند با تخلفات محقق نمی‌شود، اما این صلابت باید با رأفت و اخلاق اسلامی همراه باشد تا برای مردم ملموس و قابل‌درک بماند.

آیت‌الله مهدوی با اشاره به جایگاه اعتماد مردم به نیروی انتظامی، خاطرنشان کرد: مأموریت اصلی پلیس پیشگیری و حفظ نظم است و مردم نیز چنین نگاهی به این نهاد دارند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت مشاوره در پرونده‌های قضایی اشاره و تصریح کرد: اقناع فکری و تبیین ادله منطقی برای متهمان، زمینه اصلاح و بازگشت آنان به جامعه را فراهم می‌کند. پلیس مقتدر، پلیسی است که هم قانون را با صلابت اجرا می‌کند و هم برای اصلاح رفتارهای اجتماعی دغدغه‌مند است.