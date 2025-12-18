  1. استانها
  2. هرمزگان
۲۷ آذر ۱۴۰۴، ۱۸:۵۵

راه ۱۵ روستای بخش سندرک مسدود شد

راه ۱۵ روستای بخش سندرک مسدود شد

میناب- بخشدار بخش سندرک از مسدود شدن راه ۱۵ روستا به علت بارندگی و طغیان رودخانه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد دلیلی بخشدار بخش سندرک میناب با بیان اینکه بارندگی‌های ۲۴ ساعت گذشته در بخش سندرک سبب جاری شدن سیل شده است اظهار داشت: این بارندگی‌های سبب مسدود شدن را ۱۵ روستا شده است.

وی افزود: در بارندگی‌های ۲۴ ساعت گذشته محور ۱۴ روستا به میناب به علت طغیان رودخانه مسدود شده است.

دلیلی گفت: محور علی آباد و مازاوی نیز رودخانه‌ها طغیان کرده اند که که از شهر وندان درخواست می‌شود تا احتیاط لازم را داشته باشند.

بخشدار سندرک عنوان کرد: در این بارندگی‌ها آب روستای تمبوی بالا و پایین و علی آباد نیز قطع شده است که بزودی مشکل بی آبی برطرف می‌شود.

کد خبر 6694195

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها