راه ۱۵ روستای بخش سندرک مسدود شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد دلیلی بخشدار بخش سندرک میناب با بیان اینکه بارندگیهای ۲۴ ساعت گذشته در بخش سندرک سبب جاری شدن سیل شده است اظهار داشت: این بارندگیهای سبب مسدود شدن را ۱۵ روستا شده است.
وی افزود: در بارندگیهای ۲۴ ساعت گذشته محور ۱۴ روستا به میناب به علت طغیان رودخانه مسدود شده است.
دلیلی گفت: محور علی آباد و مازاوی نیز رودخانهها طغیان کرده اند که که از شهر وندان درخواست میشود تا احتیاط لازم را داشته باشند.
بخشدار سندرک عنوان کرد: در این بارندگیها آب روستای تمبوی بالا و پایین و علی آباد نیز قطع شده است که بزودی مشکل بی آبی برطرف میشود.
