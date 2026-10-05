ضریب جینی خانوارها کاهش یافت؛ تهران در صدر نابرابری شهری

به گزارش خبرگزاری مهر، یکی از شاخص‌های سنجش نابرابری درآمد جامعه، ضریب جینی است. ضریب جینی عددی است بین صفر و یک که در آن صفر به معنی توزیع کاملا برابر درامد یا ثروت و یک به معنای نابرابری مطلق در توزیع است.

در سال ۱۴۰۴ ضریب جینی خانوارهای کل کشور ۰.۳۸۴۹است که در مقایسه با سال قبل ۰.۰۰۲۱ واحد کاهش نشان می‌دهد. ضریب جینی خانوارهای شهری کل کشور ۰.۳۶۸۶ که نسبت به سال ۱۴۰۳، ۰.۰۰۰۳ واحد کاهش و ضریب جینی خانوارهای روستایی کل کشور ۰.۳۵۴۳است که نسبت به سال قبل ۰.۰۰۱۱ واحد افزایش را نشان می‌دهد.

سال ۱۴۰۴- کل کشور:

سهم بیست درصد کمهزینه‌ترین و پرهزینه‌ترین جمعیت به ترتیب ۶.۱۵ و ۴۶.۱۸ درصد است.

نسبت ده، بیست و چهل درصد پرهزینه‌ترین به ده، بیست و چهل درصد کم‌هزینه‌ترین جمعیت در کل کشور به ترتیب ۱۲.۸۲، ۷.۵۱ و ۴.۰۴ است.

شاخص پالما به ۱.۸۰ و شاخص تیل به ۰.۲۵۰۸ رسیده است. همچنین شاخص اتکینسون ۰.۲۲۱۲ است.

سال ۱۴۰۴- مناطق شهری:

سهم بیست درصد کم‌هزینه‌ترین و پرهزینه‌ترین جمعیت به ترتیب۶.۷۵‌ و ۴۵.۱۸ درصد است.

نسبت ده، بیست و چهل درصد پرهزینه‌ترین به ده، بیست و چهل درصد کمهزینه‌ترین جمعیت به ترتیب۱۰.۹۳ ، ۶.۶۹ و ۳.۷۳ است. شاخص پالما ۱.۶۵، شاخص تیل ۰.۲۳۰۴و شاخص اتکینسون ۰.۲۰۱۷است.

سال ۱۴۰۴- مناطق روستایی:

سهم بیست درصد کم‌هزینه‌ترین و پرهزینه‌ترین جمعیت به ترتیب ۶.۸۰ و ۴۳.۴۵درصد است .

نسبت ده، بیست و چهل درصد پرهزینه‌ترین به ده، بیست و چهل درصد کم‌هزینه‌ترین جمعیت در مناطق روستایی به ترتیب ۱۰.۴۴، ۶.۳۹ و ۳.۵۹ است.

شاخص پالما ۱.۵۱، شاخص تیل ۰.۲۰۸۸و شاخص اتکینسون ۰.۱۸۹۳ است.

در سال ۱۴۰۴ در مناطق شهری کمترین ضریب جینی در استان کرمان (۰.۲۴۹۲) و بالاترین ضریب جینی در استان تهران (۰.۴۰۲۱) مشاهده می‌شود.

همچنین در مناطق روستایی کمترین ضریب جینی مربوط به استان قزوین (۰.۲۵۲۵) و بیشترین ضریب جینی مربوط به استان همدان (۰.۳۷۸۶) است.

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