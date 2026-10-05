به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین کاظم زنگنه در نشست خبری شانزدهمین دوره مسابقات قرآن کریم سپاه که صبح امروز (دوشنبه) در تهران برگزار شد، با اشاره به جایگاه قرآن در زندگی انسان اظهار داشت: قرآن کتاب زندگی، رحمت و هدایت است و همان‌گونه که در آیات قرآن آمده، این کتاب الهی برای همه مردم مایه هدایت و برای مؤمنان و پرهیزکاران مایه بشارت و هدایت است.



وی افزود: قرآن کتابی است که می‌تواند دردها و آسیب‌های انسان و جامعه را درمان کند و برای جامعه نقش شفا و هدایت داشته باشد.

مشاور فرهنگی فرمانده کل سپاه با اشاره به اهمیت توجه به قرآن در شرایط کنونی گفت: امروز با فتنه‌ها و مسائل مختلفی مواجه هستیم و گاهی حتی برخی مسئولان نیز ممکن است دانسته یا نادانسته در معرض این فتنه‌ها قرار بگیرند؛ بنابراین توجه به قرآن و آموزه‌های قرآنی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.



زنگنه ادامه داد: در روایات ما نیز بر جایگاه قرآن و تمسک به آن برای عبور از مسائل و مشکلات تأکید شده است و امروز بیش از هر زمان دیگری باید از ظرفیت قرآن برای هدایت جامعه استفاده کنیم.



وی همچنین با اشاره به ساختار معاونت امور خانواده سپاه اظهار داشت: لازم می‌دانم در اینجا یادی از سپهبد شهید سلامی داشته باشم. مجموعه‌ای که پیش از این با عنوان سازمان فرهنگی خانواده فعالیت می‌کرد، با نگاه ایشان به «معاونت امور خانواده» تبدیل شد.



معاون امور خانواده سپاه این اقدام را نشانه توجه سازمانی سپاه به خانواده کارکنان دانست و گفت: از افتخارات سپاه پاسداران این است که برای خانواده کارکنان خود معاونتی مستقل تشکیل داده و برای این حوزه برنامه‌ریزی می‌کند.



وی افزود: یکی از محورهای فعالیت این معاونت، توجه به قرآن و عترت و برنامه‌ریزی در این زمینه است و برگزاری مسابقات قرآن کریم نیز در همین چارچوب دنبال می‌شود.



زنگنه با تأکید بر ظرفیت قرآن برای مقابله با آسیب‌های فردی و اجتماعی خاطرنشان کرد: قرآن کتاب هدایت مردم و مؤمنان است و می‌تواند به‌ویژه در شرایطی که جامعه با مسائل و فتنه‌های گوناگون مواجه است، چراغ راه انسان و جامعه باشد.

معاون امور خانواده سپاه اظهار داشت: شانزدهمین دوره مسابقات قرآن کریم خانواده کارکنان سپاه برگزار شده و این مسابقات در چند مرحله دنبال می‌شود.



وی افزود: این مسابقات ابتدا در مرحله مقدماتی و در تمامی رده‌های سپاه برگزار می‌شود و برگزیدگان این مرحله به مرحله نیمه‌نهایی راه پیدا می‌کنند و پس از برگزاری مرحله نیمه‌نهایی، نفرات برتر به مرحله نهایی راه خواهند یافت.



معاون امور خانواده سپاه با اشاره به ویژگی‌های شانزدهمین دوره مسابقات قرآن کریم گفت: یکی از ویژگی‌های مهم این دوره، استفاده از سامانه‌های برخط و به‌روز برای تعیین سطح متسابقان است. افرادی که از مرحله نیمه‌نهایی به مرحله نهایی راه پیدا می‌کنند، با استفاده از این سامانه‌ها و بر اساس یک سازوکار دقیق، سطح‌بندی خواهند شد و در نهایت برگزیدگان برای حضور در مرحله نهایی به صورت حضوری اعزام می‌شوند.



زنگنه ادامه داد: مرحله نهایی این دوره از مسابقات به صورت حضوری در مشهد مقدس برگزار خواهد شد.



وی در ادامه به برگزاری بخش «ستارگان قرآنی» اشاره کرد و گفت: یکی دیگر از ویژگی‌های شانزدهمین دوره مسابقات، برگزاری بخش ستارگان قرآنی است که امسال سومین سال برگزاری آن به صورت حضوری محسوب می‌شود و حدود ۲۰۰ نفر در این بخش حضور خواهند داشت.



معاون امور خانواده سپاه درباره فلسفه راه‌اندازی این بخش توضیح داد: در سال‌های گذشته برخی از متسابقان این دغدغه را مطرح می‌کردند که نخبگان قرآنی همواره در مسابقات حضور دارند و امکان راهیابی سایر افراد به مراحل بالاتر برای آنها کمتر است. بر همین اساس، از سال ۱۴۰۰ تصمیم گرفته شد نخبگان قرآنی که در دوره‌های گذشته موفق به کسب رتبه‌های اول تا سوم در رشته‌های مختلف شده‌اند، از سایر متسابقان تفکیک شده و مسابقات ویژه‌ای برای آنها با عنوان «ستارگان قرآنی» برگزار شود.



زنگنه افزود: به این ترتیب، ضمن حفظ رقابت میان نخبگان قرآنی، فرصت بیشتری برای سایر کارکنان و خانواده‌های آنان فراهم می‌شود تا در مسابقات قرآنی حضور پیدا کنند و بتوانند مراحل مختلف این رقابت‌ها را طی کنند.



وی همچنین برگزاری کلاس‌های آموزشی با حضور نخبگان قرآنی در رده‌های مختلف سپاه را از دیگر ویژگی‌های این دوره عنوان کرد و گفت: در طول سال گذشته این کلاس‌های آموزشی برگزار شد و عزیزان ما در این زمینه اقدامات خوبی انجام دادند.



معاون امور خانواده سپاه چهارمین ویژگی شانزدهمین دوره مسابقات قرآن کریم را استفاده از ظرفیت داوران ممتاز قرآنی دانست و اظهار داشت: در مراحل تعیین سطح متسابقان و همچنین رقابت نهایی، از ظرفیت ۸۰ داور ممتاز قرآنی استفاده خواهد شد تا روند ارزیابی‌ها با دقت و استاندارد مناسب انجام شود.



زنگنه تأکید کرد: مجموعه این اقدامات با هدف ارتقای سطح فعالیت‌های قرآنی، ایجاد فرصت برابر برای خانواده‌های کارکنان سپاه و همچنین شناسایی و پرورش استعدادهای قرآنی در خانواده بزرگ سپاه انجام می‌شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین کاظم زنگنه، مشاور فرهنگی فرمانده کل سپاه و معاون امور خانواده سپاه، با اشاره به گستره فعالیت‌های قرآنی در خانواده کارکنان سپاه گفت: حدود ۵۰ هزار نفر از کارکنان و خانواده‌های سپاه در فعالیت‌های قرآنی حضور دارند که حدود ۲۰ هزار نفر از آنها به صورت تخصصی در مسابقات قرآن شرکت می‌کنند.



حجت‌الاسلام والمسلمین کاظم زنگنه در ادامه نشست خبری شانزدهمین دوره مسابقات قرآن کریم سپاه با تشریح ابعاد مختلف این مسابقات اظهار داشت: برای برگزاری این دوره، هشت کمیته تخصصی تشکیل شده و بیش از ۵۰ دارالقرآن در رده‌های مختلف سپاه در اجرای برنامه‌ها مشارکت دارند.



وی افزود: مرحله نهایی مسابقات با حضور برگزیدگان در شهر مقدس مشهد برگزار می‌شود و شرکت‌کنندگان علاوه بر حضور در رقابت‌های نهایی، توفیق زیارت حرم مطهر ثامن‌الحجج(ع) و مرقد مطهر امام خمینی(ره) را خواهند داشت.



معاون امور خانواده سپاه با ارائه آماری از جامعه قرآنی خانواده سپاه گفت: حدود ۵۰ هزار نفر از کارکنان و خانواده‌های سپاه در فعالیت‌های قرآنی حضور دارند که حدود ۲۰ هزار نفر از آنها به صورت تخصصی در مسابقات قرآن شرکت می‌کنند.



زنگنه ادامه داد: این مسابقات در رشته‌های مختلفی از جمله حفظ کل قرآن، حفظ ۲۰ جزء، حفظ ۱۵ جزء، حفظ ۱۰ جزء، حفظ پنج جزء، ترتیل، تحقیق، مفاهیم در سطوح یک و دو، نهج‌البلاغه و صحیفه سجادیه برگزار می‌شود.



وی درباره تعداد شرکت‌کنندگان در مراحل مختلف مسابقات گفت: در مرحله مقدماتی یک هزار و ۹۳۹ نفر شرکت کردند که از این میان ۸۱ نفر از پسران، دختران و همسران به مرحله نیمه‌نهایی راه پیدا کردند. همچنین در مرحله انتخابی و نهایی نیز یک هزار و ۶۷۲ نفر حضور داشتند.



معاون امور خانواده سپاه همچنین از پیش‌بینی جوایزی برای نفرات برتر خبر داد و گفت: برای نفرات اول تا سوم رشته‌های مختلف جوایزی در نظر گرفته شده است، هرچند معتقدیم در برابر عظمت و جایگاه قرآن کریم نمی‌توان حق این کتاب الهی را با هیچ هدیه‌ای ادا کرد و این جوایز تنها در حد بضاعت ماست.



نخبگان قرآنی؛ محور آموزش خانواده‌های سپاه



زنگنه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش «ستارگان قرآنی» در توسعه آموزش‌های قرآنی گفت: این افراد در قالب نهضت قرآنی، خودشان در سطوح مختلف سپاه مسئولیت آموزش خانواده‌ها را بر عهده دارند.



وی افزود: این عزیزان در رشته‌هایی همچون حفظ، ترتیل، تحقیق و مفاهیم قرآنی به آموزش خانواده‌ها می‌پردازند و این اقدامات بدون تحمیل هزینه‌ای به مجموعه انجام می‌شود. باید از این افراد که با انگیزه و علاقه شخصی برای توسعه آموزش‌های قرآنی فعالیت می‌کنند، صمیمانه تشکر کرد.



معاون امور خانواده سپاه اظهار داشت: در سال گذشته از ظرفیت ۸۰ نفر از نخبگان و برگزیدگان قرآنی و همچنین برخی دیگر از افرادی که در جامعه قرآنی دارای جایگاه و امتیاز بودند، برای آموزش خانواده‌ها استفاده کردیم.



وی در ادامه به تعداد حافظان قرآن در خانواده سپاه اشاره کرد و گفت: در مسابقات امسال حدود ۱۹۳ نفر در رشته حفظ کل قرآن شرکت کرده‌اند و حدود ۱۴۰ نفر نیز در رشته حفظ ۲۰ جزء حضور دارند.



زنگنه با اشاره به نکته قابل توجه درباره حافظان شرکت‌کننده در رشته حفظ ۲۰ جزء گفت: بسیاری از این ۱۴۰ نفر در واقع حافظ کل قرآن هستند، اما در مسابقات در رشته حفظ ۲۰ جزء شرکت کرده‌اند؛ بنابراین بر اساس آمار ثبت‌شده، در حال حاضر حدود ۳۰۰ حافظ کل قرآن در میان شرکت‌کنندگان و جامعه قرآنی خانواده سپاه شناسایی شده‌اند.



وی افزود: البته این آمار شامل افرادی است که خود را معرفی کرده و در آمار رسمی ثبت شده‌اند؛ افرادی نیز هستند که حافظ کل قرآن هستند اما علاقه‌ای به معرفی خود ندارند و ترجیح می‌دهند این توانایی را در خفا و با اخلاص دنبال کنند.



مسابقات قرآن، مقدمه‌ای برای قرآنی شدن سبک زندگی



معاون امور خانواده سپاه در پایان با تأکید بر هدف اصلی برگزاری این مسابقات گفت: همه این مسابقات و برنامه‌های قرآنی در حقیقت مقدمه‌ای برای رسیدن به یک هدف مهم‌تر است و آن اینکه زندگی خودمان را یک زندگی قرآنی قرار دهیم.



زنگنه خاطرنشان کرد: هدف نهایی این نیست که صرفاً در مسابقات رتبه کسب کنیم یا تعداد حافظان و قاریان افزایش پیدا کند؛ بلکه باید قرآن در زندگی ما جاری شود و سبک زندگی ما بر اساس آموزه‌های قرآن شکل بگیرد.