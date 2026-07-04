به گزارش خبرنگار مهر، پس از آن که حضور دراگان اسکوچیچ در پرسپولیس منتفی شد، مسئولان این باشگاه بررسی گزینه های دیگر را در دستور کار قرار دادند که با توجه به شرایط اقتصادی باشگاه، گزینه های داخلی در اولویت قرار گرفتند.

از آنجایی که باشگاه پرسپولیس قصد دارد برای فصل آینده در ترکیب سرخپوشان پوست اندازی کند و برخی بازیکنان قدیمی و گرانقیمت را کنار بگذارد، باید سراغ گزینه ای برود که سابقه خوب و درخشانی در کار کردن با جوانان و ساختن تیم جوان دارد.

به همین خاطر بررسی گزینه های مد نظر مسئولان باشگاه با دقت و حساسیت بالایی صورت می گیرد تا بهترین سرمربی برای فصل آینده و اجرای سیاست های باشگاه انتخاب شود.

یکی از گزینه های مد نظر باشگاه یحیی گل محمدی بود که به دلیل قرارداد جدید با تیم دهوک عراق و رقم بالا برای فسخ قراردادش، عملا نمی تواند به پرسپولیس برگردد.

با منتفی شدن حضور یحیی گل محمدی دستیار سابق او که سابقه کار در باشگاه پرسپولیس را هم دارد به عنوان گزینه دوم مد نظر قرار گرفت. مجتبی حسینی که یکی از مربیان سازنده و بازیکن ساز فوتبال ایران است و در تیم های تحت رهبری اش این موضوع را اثبات کرده، گزینه اصلی سرخپوشان برای اعمال سیاست جوانگرایی در پرسپولیس است.

حسینی هم از حیث ساختن بازیکن و هم از حیث بین المللی تجربه به مراتب بهتری نسبت به گزینه های دیگر دارد، سه قهرمانی جام حذفی و یک قهرمانی سوپر کاپ در تیم‌های ذوب آهن اصفهان و نفت تهران و کسب سهمیه آسیایی با ذوب آهن در کارنامه این سرمربی دیده می شود.



مهدی تارتار سرمربی تیم گل گهر دیگر گزینه سرخپوشان است که در سال های اخیر با پشتوانه مالی باشگاه گل گهر توانست در این تیم به نتایج قابل قبولی برسد اما اصرار برخی نزدیکانش برای حضور او در پرسپولیس و اتفاقاتی که برخی افراد مرتبط با او در نقل و انتقالات چند باشگاه رقم زده اند، مسئولان باشگاه پرسپولیس را نسبت به جذب او بی میل کرده است.

با این حال مسئولان باشگاه پرسپولیس در حال بررسی گزینه های ایرانی مد نظرشان هستند تا بهترین آن را برای فصل آینده روی نیمکت سرخپوشان بنشانند.