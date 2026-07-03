سینا اسدبیگی جدیدترین لژیونر فوتبال ایران شد

به گزارش خبرنگار مهر، سینا اسدبیگی، هافبک فصل گذشته تیم فوتبال فولاد خوزستان، با امضای قراردادی رسمی به تیم دهوک عراق پیوست تا از فصل آینده در لیگ برتر این کشور به میدان برود.

باشگاه دهوک با انتشار تصاویری از اسدبیگی، از جذب این بازیکن ایرانی خبر داد. این هافبک که در فصل گذشته یکی از مهره‌های فولاد خوزستان به شمار می‌رفت، پس از پایان همکاری با این تیم تصمیم گرفت فوتبال خود را در لیگ عراق ادامه دهد.

اسدبیگی سابقه حضور در تیم‌های مختلف لیگ برتر ایران از جمله پرسپولیس را در کارنامه دارد و حالا امیدوار است با پیراهن دهوک عملکرد موفقی از خود به نمایش بگذارد و نقش مؤثری در نتایج این تیم ایفا کند.

هدایت تیم فوتبال دهوک عراق بر عهده یحیی گل محمدی است و این سرمربی ایرانی در تلاش است با تقویت ترکیب تیمش، دهوک را با شرایطی بهتر وارد رقابت‌های فصل آینده فوتبال عراق کند. حضور اسدبیگی می‌تواند یکی از خریدهای مهم این تیم برای فصل جدید محسوب شود.