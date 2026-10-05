به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی ورمقانی پیش از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با تبریک ۱۴ مهر، روز ملی دامپزشکی، اظهار کرد: بخش مهمی از فعالیت‌های حوزه دامپزشکی و نظارت شرعی شاید کمتر در معرض دید مردم باشد، اما نتیجه این اقدامات به‌طور مستقیم در سلامت خانواده‌ها، امنیت غذایی و کیفیت زندگی جامعه نمود پیدا می‌کند.

وی با اشاره به اهمیت رعایت موازین شرعی در فرآورده‌های دامی افزود: حلال بودن گوشت صرفاً یک عنوان یا برچسب تجاری نیست، بلکه یک امانت شرعی است که مسیر آن از محل پرورش دام آغاز شده و تا کشتار و عرضه فرآورده دامی به مصرف‌کننده ادامه دارد.

مسئول دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در دامپزشکی کردستان بیان کرد: ساختار نظارت شرعی در استان با حضور ۱۸ روحانی و ناظر شرعی شکل گرفته و این افراد بر فرآیند کشتار دام و طیور و رعایت ضوابط شرعی در کشتارگاه‌ها نظارت دارند.

وی ادامه داد: در مناسبت‌هایی مانند عید قربان، ماه محرم و ایام اربعین حسینی نیز تیم‌های ویژه متشکل از ناظران شرعی و نیروهای دامپزشکی در قالب تیم‌های ثابت و سیار بر ذبح دام‌های قربانی نظارت می‌کنند.

نظارت‌های سرزده برای اطمینان از اجرای ضوابط شرعی

ورمقانی با اشاره به فعالیت کشتارگاه‌های استان گفت: کردستان دارای ۱۵ کشتارگاه دام و طیور است و در نیمه نخست امسال ۵۸ بازدید سرزده از این واحدها انجام شده است.

وی افزود: این بازدیدها بدون اعلام قبلی و در ساعات مختلف شبانه‌روز انجام شده تا روند نظارت به شرایط واقعی فعالیت کشتارگاه‌ها نزدیک باشد و هدف صرفاً تکمیل فرم‌های نظارتی نیست، بلکه اطمینان از رعایت موازین شرعی در فرآیند کشتار است.

مسئول دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در دامپزشکی کردستان، رعایت قبله، تسمیه، تطهیر و سایر الزامات شرعی را از محورهای این نظارت‌ها عنوان کرد و گفت: تلاش شده است نظارت شرعی از مرحله کشتار تا تأیید فرآورده برای عرضه به مصرف‌کننده به‌صورت دقیق دنبال شود.

وی با اشاره به نتایج نظارت‌های انجام شده اظهار کرد: حاصل این بازرسی‌ها تنها یک عدد و آمار نیست، بلکه بخشی از فرآورده‌های دامی که قابلیت مصرف نداشته یا الزامات شرعی و بهداشتی را تأمین نمی‌کردند، از چرخه مصرف خارج شدند.

ورمقانی ادامه داد: در نیمه نخست سال جاری، بیش از ۱۵ تن فرآورده‌های دامی غیرقابل مصرف و غیرحلال در فرآیند نظارت شناسایی و از چرخه مصرف خارج شده است.

وی تأکید کرد: این اقدامات در کنار نظارت‌های بهداشتی دامپزشکی، زمینه اطمینان خاطر بیشتر مصرف‌کنندگان مسلمان را نسبت به سلامت و حلیت فرآورده‌های دامی فراهم می‌کند.

ارائه خدمات رایگان دامپزشکی در مناطق محروم

مسئول دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در دامپزشکی کردستان در بخش دیگری از سخنان خود به فعالیت اردوهای جهادی دامپزشکی اشاره کرد و گفت: این اردوها در نیمه نخست سال جاری با تمرکز بر مناطق محروم و مرزی استان برگزار و خدمات تخصصی و رایگان متعددی به دامداران ارائه شده است.

وی افزود: واکسیناسیون دام علیه بیماری‌های مختلف، واکسیناسیون سگ‌های گله، معاینه و درمان دام‌های بیمار، سمپاشی و مبارزه با انگل‌های خارجی، توزیع و آموزش نحوه مصرف دارو و برگزاری دوره‌های آموزشی از جمله خدمات ارائه شده در این اردوها بوده است.

ورمقانی با اشاره به برگزاری ۷۴ کلاس آموزشی در قالب این اردوها بیان کرد: موضوعاتی همچون بیماری‌های مشترک انسان و دام، بروسلوز و تب کریمه کنگو از محورهای آموزشی این دوره‌ها بوده و تلاش شده است آگاهی دامداران درباره راه‌های پیشگیری و کنترل بیماری‌ها افزایش پیدا کند.

همکاری گروه‌های جهادی برای حمایت از دامداران

وی با قدردانی از مجموعه‌های مشارکت‌کننده در اردوهای جهادی گفت: کارشناسان شبکه‌های دامپزشکی شهرستان‌ها، گروه‌های جهادی و بسیج، ستاد اجرایی فرمان امام(ره)، کانون بسیج مهندسین و مجموعه سپاه در اجرای این برنامه‌ها مشارکت داشته‌اند.

مسئول دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در دامپزشکی کردستان خاطرنشان کرد: استمرار اردوهای جهادی در مناطق محروم و مرزی می‌تواند علاوه بر کمک به کاهش هزینه‌های دامداران، در پیشگیری از بیماری‌های دامی و بیماری‌های مشترک، ارتقای سطح بهداشت دام و حمایت از معیشت بهره‌برداران اثرگذار باشد.

وی افزود: تجربه اجرای این اردوها در کردستان نشان داده است که حضور میدانی و ارائه خدمات رایگان به دامداران مناطق کمتر برخوردار می‌تواند به عنوان الگویی برای تقویت سلامت دام، پایداری تولید و در نهایت امنیت غذایی مورد توجه قرار گیرد.

ورمقانی در پایان از همکاری و تلاش مدیرکل و مجموعه دامپزشکی کردستان در اجرای برنامه‌های نظارتی، بهداشتی و جهادی قدردانی کرد.