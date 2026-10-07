نسخه جدید برای مهار هاری در بیرجند؛ واکسیناسیون حیوانات از آبان

خبرگزاری مهر، گروه استان ها: سگ‌های ولگرد و پرسه‌زن یکی از مسائل قابل توجه در شهرها و روستاها هستند. حیواناتی که حضور و افزایش جمعیت آنها علاوه بر ایجاد مزاحمت و نگرانی برای شهروندان، می‌تواند زمینه‌ساز بروز برخی مخاطرات بهداشتی و انتقال بیماری‌های مشترک میان انسان و حیوان باشد.

گزش و احتمال انتقال بیماری‌هایی مانند هاری، از مهم‌ترین نگرانی‌ها در این زمینه است؛ بیماری‌ای که پیشگیری از آن اهمیت زیادی دارد و کنترل و واکسیناسیون حیوانات می‌تواند نقش مؤثری در کاهش خطر انتقال آن داشته باشد.

با توجه به اهمیت موضوع و ضرورت پیشگیری از شیوع هاری، دامپزشکی خراسان جنوبی برنامه واکسیناسیون فراگیر حیوانات پرسه‌زن را در دستور کار قرار داده است؛ طرحی که قرار است از اول آبان در شهرستان بیرجند آغاز شود و طی آن حداقل ۷۰ درصد حیوانات پرسه‌زن بیرجند و روستاهای اطراف واکسینه شوند.

سید محمدمهدی احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اقدامات دامپزشکی برای مقابله با بیماری هاری نیز اظهار کرد: بیماری هاری یکی از خطرناک‌ترین بیماری‌های مشترک بین انسان و دام است.

مدیرکل دامپزشکی خراسان جنوبی گفت: پیش از این، دامپزشکی به عنوان یکی از اعضای ستاد مبارزه با بیماری هاری، واکسیناسیون حیوانات صاحب‌دار را بر عهده داشت و در سال‌های اخیر نیز مبارزه با هاری در حیوانات پرسه‌زن پیگیری شده است.

احمدی افزود: با همکاری شهرداری‌های استان، به‌ویژه شهرداری بیرجند، اماکنی برای نگهداری حیوانات پرسه‌زن و بی‌پناه ایجاد شده و واکسیناسیون این حیوانات نیز انجام می‌شود.

وی بیان کرد: در سال‌های گذشته برای مبارزه با افزایش جمعیت حیوانات پرسه‌زن، موضوع حذف و کشتار یا در مقطعی عقیم‌سازی مطرح بود، اما اخیراً در دنیا به سمت واکسیناسیون فراگیر و توده‌ای این حیوانات رفته‌اند.

مدیرکل دامپزشکی خراسان جنوبی ادامه داد: سال گذشته نیز با همکاری یکی از سازمان‌های مردم‌نهاد استان، در یکی دو منطقه همه حیوانات موجود، شامل سگ و گربه، به صورت توده‌ای و فراگیر واکسینه شدند.

احمدی گفت: در برنامه جدید نیز هفت شهرستان به عنوان پایلوت انتخاب شده‌اند که یکی از آنها شهرستان بیرجند است و اقدامات اولیه در این شهرستان انجام شده است.

وی افزود: با همکاری فرمانداری بیرجند، دستگاه‌های مرتبط دعوت و احکام صادر شده و برنامه‌ریزی لازم صورت گرفته است و ان‌شاءالله از اول آبان واکسیناسیون فراگیر و توده‌ای در شهرستان بیرجند اجرایی می‌شود.

مدیرکل دامپزشکی خراسان جنوبی تصریح کرد: برنامه این است که حداقل ۷۰ درصد حیوانات پرسه‌زن موجود در شهرستان بیرجند و روستاهای اطراف که فاصله نزدیکی با شهر دارند، واکسینه شوند

احمدی گفت: دهیاری‌ها، دانشگاه علوم پزشکی، اداره حفاظت محیط زیست و دستگاه‌های مرتبط در این طرح همکاری خواهند داشت و واکسن نیز تأمین شده و اکنون در بانک واکسن دامپزشکی موجود است.

وی افزود: اگر واکسیناسیون به شکل درست انجام شود، می‌توان این جمعیت را به مرور و طی چند سال واکسینه کرد و امیدواریم تا سال ۲۰۳۰ به شرایطی برسیم که تقریباً از هاری عاری باشیم

مدیرکل دامپزشکی خراسان جنوبی تأکید کرد: اگر حیوانات حذف شوند، حیوان دیگری جایگزین آنها می‌شود که واکسینه نشده است، اما با واکسیناسیون می‌توان به تدریج ایمنی را به حدی رساند که مخاطرات هاری به حداقل برسد.

وی با بیان اینکه ۳۰ آوریل نیز در دنیا به عنوان روز جهانی دامپزشکی معرفی شده است، افزود: بخش عمده‌ای از غذای انسان‌ها از چهارپایان اهلی تأمین می‌شود و دامپزشکی نیز در این زمینه نقش مهمی دارد.

عبور ۷۵ درصد سبد غذایی خانوار از چرخه نظارت دامپزشکی

مدیرکل دامپزشکی خراسان جنوبی گفت: حدود ۷۵ درصد سبد غذایی خانوار، فرآورده‌هایی هستند که از چرخه نظارتی دامپزشکی عبور کرده‌اند.

احمدی با اشاره به نقش دامپزشکی در اقتصاد خانواده و روستاها بیان کرد: حدود ۵۰ درصد مردم در روستاها زندگی می‌کنند و اغلب این افراد دامدار و کشاورز هستند، بنابراین دامپزشکی نقش بی‌بدیلی در اقتصاد خانواده دارد.

وی ادامه داد: اگر دام سالم باشد، غذای سالم و در نهایت انسان سالم خواهیم داشت و اگر دامدار، دام سالم داشته باشد، این موضوع در اقتصاد و معیشت او نقش دارد و موجب پایداری سکونت در روستا می‌شود.

مدیرکل دامپزشکی خراسان جنوبی افزود: اگر در دامپزشکی سرمایه‌گذاری کنیم و بتوانیم پایداری معیشت را در روستا داشته باشیم، بدون شک مهاجرت معکوس خواهیم داشت.

وی با اشاره به سهم محصولات دامی از ارزش افزوده بخش کشاورزی اظهار کرد: بیش از ۲۵ درصد ارزش افزوده بخش کشاورزی مربوط به محصولات دامی است.

صنعت دام و طیور؛ یکی از مهم‌ترین سرمایه‌های تجدیدپذیر کشور

مدیرکل دامپزشکی خراسان جنوبی صنعت دام و طیور را یکی از مهم‌ترین سرمایه‌های تجدیدپذیر کشور دانست و گفت: سرمایه‌های طبیعی مانند نفت و گاز یک روز پایان پیدا می‌کنند و بشر نیز به سمت انرژی‌های جدید و تجدیدپذیر حرکت می‌کند، اما نخستین سرمایه تجدیدپذیر کشور ما صنعت دام و طیور است و در صنعت طیور سرمایه بسیار بالایی وجود دارد.

مدیرکل دامپزشکی خراسان جنوبی درباره بیماری‌های مشترک بین انسان و دام گفت: بیماری‌های مشترک بین انسان و دام شاید خیلی به چشم نیاید، اما بازخورد آن را در بخش پزشکی می‌بینیم.

احمدی ادامه داد: اگر یک ریال در دامپزشکی سرمایه‌گذاری کنیم، حداقل ۱۰ تا ۱۲ ریال در علوم پزشکی صرفه‌جویی خواهیم داشت.

وی افزود: برای نمونه، اگر بیماری شاربن یا سیاه‌زخم نداشته باشیم، هزینه‌هایی که برای بستری شدن بیمار و سایر خدمات پزشکی پرداخت می‌شود نیز وجود نخواهد داشت.

مدیرکل دامپزشکی خراسان جنوبی بیان کرد: بیماری‌های مشترکی که در کشور وجود دارد، یا به صورت موردی جزو پروتکل‌های دامپزشکی است و روی آنها اقدام می‌شود یا بر اساس گزارش‌هایی که از دانشگاه علوم پزشکی و همکاران بخش پزشکی به دامپزشکی می‌رسد، اقدامات پیشگیرانه انجام می‌شود.

کمبود نیروی انسانی و خودرو؛ چالش‌های دامپزشکی خراسان جنوبی

احمدی با اشاره به چالش‌های دامپزشکی خراسان جنوبی گفت: چالش عمده دامپزشکی استان را باید از زوایای مختلف نگاه کرد، اما کمبود نیروی انسانی و اعتبارات از چالش‌های عمده است.

وی اظهار کرد: حدود ۴۹ درصد پست‌های سازمانی دامپزشکی استان خالی است؛ به ازای هر یک نفر، دو پست سازمانی وجود دارد و یک نفر کار دو نفر را انجام می‌دهد.

مدیرکل دامپزشکی خراسان جنوبی افزود: کار دامپزشکی با کار اداری متفاوت است؛ بخشی از پست‌های ما فنی است و باید خدمات دامپزشکی را ارائه کند. در شهرستان‌ها بعضی همکاران چند کار را همزمان انجام می‌دهند.

وی ناوگان خودرویی را یکی دیگر از مشکلات دامپزشکی استان دانست و گفت: در دامپزشکی همکاران ما باید به محل استقرار دامدار، دامداری‌های صنعتی یا محل استقرار عشایر در نقاط مختلف استان مراجعه کنند.

مدیرکل دامپزشکی خراسان جنوبی افزود: استان مناطق بسیار صعب‌العبوری دارد و حضور در این مناطق مستلزم داشتن خودرو است و نمی‌توان با پای پیاده به این مناطق رفت.

احمدی با اشاره به مشکل اعتبارات گفت: هزینه‌ها بسیار بالا رفته و با توجه به شرایط و گرانی، بسیاری از اقلامی که در ابتدای سال برای خرید آنها پیش‌بینی می‌شود، در اواسط یا پایان سال یک‌ونیم تا دو برابر قیمت پیدا می‌کنند و تأمین آنها بسیار سخت است.