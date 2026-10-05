خنیاگر موسیقی نواحی مازندران سفیر آب معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با برگزاری همایش مدیریت مشارکتی آب در بهشهر، محمدرضا اسحاقی گرجی، هنرمند نام‌آشنای موسیقی بومی مازندران، به عنوان یکی از سفیران آب این استان معرفی و کارت عضویت این پویش به وی اهدا شد.

نخستین همایش مدیریت مشارکتی آب مازندران با محوریت «شکرانه تأمین آب برنج؛ از مشارکت تا حکمرانی آب» پیش از ظهر دوشنبه در سالن بصیرت شهرستان بهشهر برگزار شد.

در این همایش از ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی برای ترویج فرهنگ مصرف و مدیریت صحیح منابع آبی سخن گفته شد و در همین راستا، استاد محمدرضا اسحاقی گرجی، چهره ماندگار موسیقی اقوام ایران و از هنرمندان برجسته موسیقی بومی مازندران، به جمع سفیران آب پیوست.

همچنین حسین اکبری، رئیس خانه کشاورز مازندران و عضو شورای مرکزی شورای سیاستگذاری خانه کشاورز ایران، در این همایش بر ضرورت حضور مستقیم کشاورزان در فرآیند مدیریت منابع آب تأکید کرد.

وی با اشاره به اهمیت مدیریت مشارکتی آب در بخش کشاورزی اظهار کرد: مدیریت منابع آب زمانی می‌تواند اثربخش باشد که کشاورزان و بهره‌برداران نیز در تصمیم‌گیری و مدیریت آبی که مصرف می‌کنند، نقش داشته باشند.

اکبری، تشکیل و تقویت تعاونی‌های آب‌بران را یکی از راهکارهای اصلی برای تحقق مدیریت مشارکتی دانست و افزود: مدیریت آب نباید صرفاً در اختیار دستگاه‌های دولتی باشد، بلکه کشاورزان به عنوان مصرف‌کنندگان اصلی باید در فرآیند تصمیم‌گیری، توزیع و مدیریت منابع آبی سهم و مسئولیت مشخصی داشته باشند.

رئیس خانه کشاورز مازندران ادامه داد: می‌توان این روند را از یک روستا آغاز کرد و با انتقال تجربه به سایر مناطق، زمینه ایجاد شبکه‌ای از تشکل‌های آب‌بران را در سطح استان فراهم کرد.