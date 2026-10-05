به گزارش خبرگزاری مهر، مید امیدی شاه‌آباد در دیدار با معاون اعتبارات بانک کشاورزی کشور، اظهار کرد: با توجه به اینکه اعتبارات مصوب سفر رئیس‌جمهور به استان لرستان در حوزه بانک کشاورزی یک‌هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان است، درخواست پرداخت این اعتبارات و تسهیلات برای اجرای طرح‌های اقتصادی استان، به‌ویژه در بخش کشاورزی، به بانک کشاورزی ارائه شد.

وی افزود: بر اساس این پیگیری، معاون اعتبارات بانک کشاورزی کشور قول مساعد برای پرداخت صددرصدی تسهیلات مصوب سفر در حوزه این بانک را ارائه کرد.

پیگیری رفع مشکلات بانکی گلخانه ازنا

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار لرستان همچنین از پیگیری برای رفع مشکلات بانکی یک واحد گلخانه‌ای در شهرستان ازنا خبر داد و گفت: در این جلسه مشکلات بانکی گلخانه دو هکتاری هیدروپونیک ازنا بررسی و پیگیری‌های لازم برای رفع موانع این واحد اقتصادی انجام شد.

امیدی شاه‌آباد ادامه داد: پیش‌بینی‌های لازم برای رفع مشکل این واحد انجام شده و با توجه به روند اجرای طرح، زمینه برای تکمیل و بهره‌برداری آن دنبال می‌شود.

گلخانه هیدروپونیک ازنا در آستانه بهره‌برداری

گفتنی است گلخانه دو هکتاری هیدروپونیک شهرستان ازنا با پیشرفت فیزیکی بیش از ۹۵ درصد در آستانه بهره‌برداری قرار دارد.