۲ هزار و ۸۸۴ کنتور فرسوده آب در خراسان جنوبی نوسازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین توکلی ظهر دوشنبه در جمع رسانه‌ها اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون، دو هزار و ۸۸۴ دستگاه کنتور آب فرسوده و معیوب در سطح خراسان جنوبی تعویض شده است.

وی هدف از اجرای این طرح را کاهش هدررفت آب، افزایش دقت در اندازه‌گیری مصرف مشترکان و بهبود مدیریت مصرف عنوان کرد و افزود: فرسودگی، استهلاک و رسوب‌گرفتگی کنتورها می‌تواند دقت اندازه‌گیری را کاهش داده و باعث ثبت نادرست میزان مصرف آب شود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی بیان کرد: نوسازی کنتورهای فرسوده یکی از اقداماتی است که می‌تواند در مدیریت مصرف و کاهش هدررفت آب مؤثر باشد و این روند در مناطق شهری و روستایی استان ادامه دارد.

توکلی ادامه داد: تعویض کنتورهای فرسوده علاوه بر افزایش دقت قرائت و صدور صورتحساب، به کاهش اختلافات احتمالی میان شرکت و مشترکان و مدیریت بهتر منابع آبی کمک می‌کند.

وی با اشاره به برنامه‌های آبفا برای کاهش هدررفت آب گفت: اصلاح و نوسازی زیرساخت‌های شبکه، شناسایی و رفع نشتی‌ها و جایگزینی تجهیزات فرسوده از جمله اقداماتی است که برای افزایش بهره‌وری شبکه و پایداری خدمات آب‌رسانی در استان دنبال می‌شود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی تأکید کرد: با توجه به شرایط منابع آبی استان، کاهش هدررفت و مدیریت مصرف آب نیازمند همکاری مشترکان در کنار تداوم اقدامات فنی و اجرایی شرکت آب و فاضلاب است.