به گزارش خبرنگار مهر، طاهر رستمی پیش از ظهر دوشنبه در جلسه شورای طرح مدیریت محله‌محور خراسان در سالن جلسات استانداری اظهار کرد: دستگاه‌های اجرایی و خدماتی باید از نگاه دستگاهی فاصله گرفته و با همکاری و هم‌افزایی، برنامه‌های خود را در چارچوب این طرح اجرا و گزارش کنند.

وی در ادامه افزود: مدیریت محله‌محور نباید پروژه‌محور دیده شود و در اجرای این طرح باید برای ابعاد مختلف زندگی مردم از جمله فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، بهداشت و آموزش برنامه‌ریزی شود و نیازهای واقعی محلات مورد توجه قرار گیرد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان شمالی با تأکید بر ضرورت ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی در شهرستان‌ها توسط فرمانداران تصریح کرد: عملکرد دستگاه‌ها در اجرای طرح مدیریت محله‌محور باید به‌صورت مستمر ارزیابی شود تا اقدامات انجام‌شده به نتایج ملموس و مؤثر برای مردم منجر شود.

رستمی بیان کرد: اقداماتی که با مشارکت و همراهی خود مردم انجام می‌شود، از اثرگذاری و ماندگاری بیشتری برخوردار است؛ بنابراین باید زمینه حضور و مشارکت مردم در برنامه‌های محله‌محور بیش از پیش فراهم شود.