آغاز روند جلسات علنی مجلس از هفته آینده

احمد آریایی نژاد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه مقرر شده از هفته آینده جلسات مجلس با حضور یک چهارم اعضا به صورت علنی هر بار در یک مکان خاصی برگزار شود، اظهار کرد: تلاش ما این است که مجلس به اصل وظایف خود نزدیک شود.

وی ادامه داد: روند برگزاری این جلسات شبیه قبل از جنگ ۴۰ روزه خواهد بود اما با تعداد کمتری از اعضا و بقیه اعضا از طریق ویدیو کنفرانس در جلسات شرکت داشته باشند و ترکیبی مجلس اداره شود.



نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: با توجه به قرارگرفتن در شرایط جنگی تدابیر امنیتی همچنان در رابطه با برگزاری جلسات مجلس لحاظ می‌شود و بعد از پاسخ شورای امنیت ملی و تائید مقام معظم رهبری مقرر شده که جلسات مجلس فعلا به همین منوال برگزار شود.

وی در ادامه درباره فعالیت مجلس شورای اسلامی در شرایط اخیر نیز گفت: مجلس نیازمند حضور فیزیکی نمایندگان است و هرچند شرایط خاص کشور می‌تواند اقتضائات متفاوتی ایجاد کند اما جایگاه مجلس در ساختار قانونی کشور اهمیت ویژه‌ای دارد و باید برای استمرار فعالیت نهادهای قانونی در شرایط بحرانی تدابیر لازم اندیشیده شود تا خلا مدیریتی ایجاد نشود.



آریائی نژاد همچنین با اشاره به تحولات منطقه‌ای و تهدیدهای خارجی بر ضرورت حفظ انسجام داخلی تاکید کرد و گفت: نباید اختلافات داخلی به شکلی مدیریت شود که زمینه سو استفاده دشمن فراهم شود و در کنار دفاع از کشور باید از ایجاد فضای جنگ‌طلبانه در جامعه پرهیز کرد و موضوعات مربوط به امنیت و سیاست خارجی را با دقت و هوشیاری دنبال کرد.