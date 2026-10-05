به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شورای عالی انقلاب فرهنگی؛ حجت الاسلام والمسلمین خسروپناه در نشست مشترک کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس، با تأکید بر لزوم تقویت تعامل میان دو نهاد گفت: نکات مطرح‌شده از سوی نمایندگان درباره موضوعات آموزشی، فرهنگی و... دغدغه‌هایی درست بوده و اصل مهم این است برای حل این مسائل به راهکارهای مشترک دست یابیم.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی برای ارتقای هماهنگی میان شورا و مجلس پیشنهاد کرد: نمایندگان کمیسیون‌های مرتبط، به‌ویژه کمیسیون آموزش، در ستادهای تخصصی شورای عالی انقلاب فرهنگی حضور یابند. این ارتباط مستقیم به انتقال دیدگاه‌های نمایندگان مردم در مجلس به شورا کمک می‌کند و فرآیند تصمیم‌سازی را دقیق‌تر می‌سازد.

بررسی موضوعات آموزشی در جلسات کارشناسی مشترک

خسروپناه با اشاره به پیشینه تدوین سیاست‌های سنجش و پذیرش یادآور شد: مصوبات مربوط به آزمون سراسری حاصل مطالعات مستمر کارشناسی و فرآیندهای برنامه‌ریزی است که از دوره‌های گذشته پایه‌ریزی شده و تثبیت یافته است. هدف مشترک در این زمینه، بازگرداندن دانش‌آموز به کلاس، کتاب درسی با محوریت معلم و همچنین کاستن از اضطراب داوطلبان است.

وی با تاکید بر اینکه نباید اختلاف دیدگاه‌ها درباره نحوه اجرا به فضای غیر تخصصی کشیده شود، تصریح کرد: مباحث و ملاحظات اجرایی باید در جلسات کارشناسی مشترک میان شورا و مجلس دنبال شود که رعایت آن، زمینه حفظ آرامش روانی دانش‌آموزان و خانواده‌ها را فراهم می‌کند.

تشکیل کارگروه مشترک برای ساماندهی سهمیه‌ها

خسروپناه درباره بازنگری سهمیه‌های دانشگاهی با پیشنهاد تشکیل کارگروهی مشترک میان شورا و مجلس موافقت کرد و گفت: مسئله سهمیه‌های کنکور نیازمند جمع‌بندی کارشناسی میان دو مجموعه است و در صورت نیاز، اصلاحات لازم می‌تواند از مسیر قانونی مجلس دنبال شود تا سازوکارها شفاف‌تر و دقیق‌تر تعریف شوند.

مشارکت نمایندگان در تصویب نسخه روزآمد شده نقشه جامع علمی

وی با اشاره به فرآیند تصویب نسخه روزآمد شده نقشه جامع علمی کشور، از نمایندگان خواست نظرات خود را در این زمینه ارائه دهند.

خسروپناه ارتباط مستقیم نمایندگان با مردم را ظرفیتی برای تکمیل این اسناد دانست و اظهار کرد: در تدوین جدید اسناد، شاخص‌های مشخص و قابل پایش تعیین شده است تا سیاست‌ها قابلیت ارزیابی و پیگیری دقیق‌تر پیدا کنند.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در پایان با تأکید بر آمادگی کامل شورا برای همکاری با کمیسیون آموزش در تقویت آموزش و پرورش و پیوند دانشگاه و صنعت گفت: رویکرد ما باید حل گام‌به‌گام و مسئله‌محور موضوعات باشد و به‌جای فاصله انداختن میان جلسات، پیگیری مستمر و مشترک کارها در دستور کار قرار گیرد.

جلسات مشترک مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی باید به راهکار اجرایی برسد

علیرضا منادی سفیدان رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی، در این نشست، بر ضرورت تقویت همکاری میان دو مجموعه تأکید کرد و گفت: موضوعات حوزه آموزش، علم و فناوری نیازمند گفت‌وگوی مستمر میان نهادهای تصمیم‌گیر است تا ظرفیت‌های موجود در مسیر حل مسائل کشور به کار گرفته شود.

نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اشتراک مأموریت‌های مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی در حوزه‌های فرهنگی، علمی و آموزشی، اظهار کرد: هرجا شورای عالی انقلاب فرهنگی وارد موضوعی می‌شود که مجلس نیز در آن حوزه مسئولیت قانونی دارد، باید سازوکار تعامل و هماهنگی مشخص باشد تا از موازی‌کاری جلوگیری شود.

وی با اشاره به موضوعاتی همچون هوش مصنوعی، مدیریت دانشگاه‌ها، علم و فناوری و سیاستگذاری آموزشی، افزود: کمیسیون آموزش آمادگی دارد در این حوزه‌ها با ستادهای مرتبط شورای عالی انقلاب فرهنگی ارتباط بیشتری برقرار کند و جلسات مشترک تخصصی برای بررسی مسائل و ارائه راهکارهای اجرایی برگزار شود.

منادی پیشنهاد کرد که جلسات مشترک آینده به شکل موضوع‌محور برگزار شود و گفت: در هر جلسه باید یک یا چند موضوع مشخص با حضور مسئولان و کارشناسان دو مجموعه بررسی شود تا نشست‌ها به تصمیم و راهکار مشخص منتهی شود.

مرجعیت شورای عالی انقلاب فرهنگی باید حفظ شود

سیدمحسن موسوی‌زاده عضو کمیسیون آموزش مجلس، با تأکید بر ضرورت حفظ مرجعیت شورای عالی انقلاب فرهنگی، گفت: تعدد نهادهای فعال در حوزه فرهنگ، در صورت نبود یک مرجعیت مشخص، می‌تواند به موازی‌کاری و هدررفت ظرفیت‌ها منجر شود؛ بنابراین جایگاه شورا در سیاستگذاری‌های فرهنگی، علمی و آموزشی کشور باید حفظ شود.

نماینده مردم اهواز، حمیدیه، باوی و کارون در مجلس با اشاره به وضعیت آموزشی خوزستان، خواستار توجه ویژه به مناطق آسیب‌دیده این استان شد و افزود: خرمشهر، آبادان، شادگان، هویزه، بستان و دیگر مناطق خوزستان همچنان با آثار جنگ و محرومیت‌های زیرساختی مواجه‌ هستند.

وی همچنین نسبت به وضعیت مدارس استان در فصل گرما هشدار داد و گفت: در برخی مدارس به دلیل نبود تجهیزات سرمایشی، دانش‌آموزان با مشکلات جدی مواجه هستند و وزارت آموزش و پرورش باید برای تأمین امکانات مورد نیاز اقدام کند.

شرایط مناطق جنوبی در سیاست‌های سنجش و پذیرش دانشجو لحاظ شود

محمد انور بجارزهی نماینده مردم چابهار، نیک‌شهر، کنارک، قصرقند، دشتیاری و زرآباد در مجلس، با اشاره به فشارهای ناشی از جنگ و ضعف زیرساخت‌های آموزشی در مناطق جنوبی، گفت: دانش‌آموزان این مناطق نباید بدون در نظر گرفتن تفاوت امکانات آموزشی، در شرایطی کاملاً یکسان با دانش‌آموزان مناطق برخوردار سنجیده شوند.

وی خواستار پیش‌بینی تمهیدات ویژه برای دانش‌آموزان مناطق جنوبی در آزمون سراسری شد و افزود: در رشته‌های پزشکی نیز باید ظرفیت و سازوکار پذیرش متناسب با نیاز مناطق محروم مورد توجه قرار گیرد تا دانش‌آموزان مستعد این مناطق امکان ادامه تحصیل و خدمت در منطقه خود را داشته باشند.

تصمیمات آموزشی باید فرصت اجرا و ارزیابی داشته باشند

حسین حق‌وردی عضو کمیسیون آموزش مجلس، با انتقاد از عملکرد برخی مجموعه‌های فرهنگی و آموزشی، خواستار ارزیابی دقیق مأموریت‌ها و خروجی‌های این دستگاه‌ها شد و گفت: کشور در برخی حوزه‌ها پیشرفت‌های چشمگیری داشته، اما در حوزه فرهنگ و آموزش همچنان با مسائل جدی روبه‌روست و مجموعه‌های متولی باید عملکرد خود را آسیب‌شناسی کنند.

نماینده مردم شهریار، قدس و ملارد با اشاره به تأثیر سوابق تحصیلی در کنکور، تصریح کرد: اصل توجه به مدرسه، معلم و کتاب درسی قابل دفاع است، اما تصمیم کارشناسی باید فرصت اجرا و ارزیابی داشته باشد و نباید سیاست‌ها پیش از مشخص شدن نتایج، تحت تأثیر فشارها تغییر کنند.

حق‌وردی همچنین خواستار بررسی عملکرد برخی رؤسای دانشگاه‌ها و مشارکت تشکل‌های دانشگاه فرهنگیان در بازنگری سند تحول بنیادین آموزش و پرورش شد.

اجرای قوانین دانش‌بنیان به تأمین کامل منابع نیاز دارد

احسان عظیمی‌راد عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس، با اشاره به اقدامات این کمیسیون در مجلس دوازدهم، گفت: طرح تقویت نظام آموزش و پرورش و طرح تقویت ارتباط دانشگاه با جامعه و صنعت در کمیسیون به تصویب رسیده و پس از تصویب در صحن می‌تواند از اقدامات ماندگار مجلس در حوزه آموزش و دانشگاه باشد.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی افزود: ظرفیت حوزه فناوری و شرکت‌های دانش‌بنیان کشور بالاست، اما استفاده کامل از این ظرفیت به تخصیص منابع پیش‌بینی‌شده در قانون نیاز دارد.

عظیمی‌راد با اشاره به اجرای قانون جهش تولید دانش‌بنیان، خواستار پیش‌بینی منابع کافی برای این بخش در بودجه سال آینده شد و گفت: با وجود محدودیت منابع، اجرای این قانون ظرفیت‌های قابل توجهی را در حوزه فناوری نشان داده است. همچنین مقرر شد، از این به بعد، اعضای_منتخب کمیسیون آموزش در ستادهای تخصصی مرتبط شورا حضور داشته باشند.

اختلاف درباره مصوبه کنکور باید بر مبنای گزارش‌های علمی بررسی شود

عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس با اشاره به اختلاف‌نظرهای موجود درباره مصوبه کنکور، تأکید کرد: مخالفت مجلس با برخی ابعاد این مصوبه سیاسی نیست، بلکه بر اساس گزارش‌های علمی و کارشناسی انجام شده است.

وی با اشاره به گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس درباره عدالت آموزشی گفت: بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد همچنان در این حوزه با مشکلات جدی مواجه هستیم و آثار سیاست‌های کنکور باید با داده‌های دقیق و علمی ارزیابی شود. و در ادامه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با پیشنهاد اینجانب درخصوص تشکیل کمیته مشترک شورا و کمیسیون در بررسی ایرادات مصوبه تأثیر قطعی معدل موافقت نمود.

عظیمی‌راد، موضوع پذیرش پزشکی، سهمیه‌های مناطق و سهمیه‌های مرتبط با جنگ را نیز نیازمند بررسی کارشناسی دانست و تأکید کرد: تصمیم‌گیری در این حوزه‌ها باید با پشتوانه علمی و ارزیابی دقیق آثار آنها انجام شود.

عدالت آموزشی را باید از کف جامعه سنجید

سید ابوالحسن مصطفوی نایب‌رئیس کمیسیون آموزش، با تأکید بر ضرورت سنجش عدالت آموزشی در میدان واقعی، گفت: نمایندگان به‌طور مستقیم با دانش‌آموزان و خانواده‌ها در روستاها، شهرستان‌ها و مناطق کم‌برخوردار در ارتباط هستند و آثار تصمیمات آموزشی را از نزدیک می‌بینند.

وی در ادامه افزود: نمی‌توان دانش‌آموزی را که با کمبود امکانات و دسترسی محدود به آموزش مواجه است، در رقابتی یکسان با دانش‌آموزی قرار داد که از امکانات آموزشی بیشتری برخوردار است و نتیجه این رقابت را نشانه تحقق عدالت دانست.

مصطفوی همچنین بر ضرورت توجه به کمبود پزشک در شهرستان‌ها تأکید کرد و گفت: سیاست‌های پذیرش دانشجو باید به نیاز واقعی مناطق مختلف کشور پاسخ دهد.

مسئولیت هر دستگاه باید در برابر نتیجه عملکرد آن مشخص باشد

اکبر پولادی عضو کمیسیون آموزش، با بیان اینکه شورای عالی انقلاب فرهنگی، کمیسیون‌های تخصصی مجلس و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مأموریت‌های گسترده‌ای دارند، گفت: باید مشخص باشد در برابر هر مسئله چه دستگاهی مسئول است و چه نهادی باید درباره نتیجه عملکرد خود به مردم پاسخ دهد.

نماینده مردم لنجان در مجلس با اشاره به موضوعاتی مانند حجاب و وضعیت علمی کشور افزود: اگر در شاخص‌های فرهنگی یا علمی عقب‌گردی رخ می‌دهد، مسئولیت ارزیابی و اصلاح مسیر دستگاه‌های مربوط باید مشخص باشد. کنکور تنها یکی از مسائل حوزه فرهنگ و آموزش است و نباید بخش عمده ظرفیت دستگاه‌های متولی را به خود اختصاص دهد.

موفقیت مدارس شهرستانی نشان می‌دهد می‌توان الگوهای موفق ساخت

عمران عباسی کالی سخنگوی کمیسیون آموزش، با اشاره به موفقیت دانش‌آموزان مازندران در آزمون‌های سراسری، این نتایج را نشانه ظرفیت مدارس شهرستانی دانست و گفت: وقتی مدیر مدرسه، معلم، خانواده و دانش‌آموز در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند، می‌توان بدون تکیه افراطی بر بازار تجاری کنکور به نتایج درخشان دست یافت.

وی همچنین با اشاره به موفقیت ورزشکاران جوان کشور، بر ضرورت حمایت از استعدادهای جوان تأکید کرد و افزود: بسیاری از قهرمانان و استعدادهای کشور از خانواده‌های متمکن نیستند و نظام آموزشی و فرهنگی باید زمینه رشد آنان را فراهم کند.

عباسی همچنین خواستار فراهم شدن زمینه بازگشت دانش‌آموزان و دانشجویانی شد که برای تحصیل از کشور خارج شده‌اند و تأکید کرد: نباید این سرمایه انسانی از چرخه علمی کشور خارج شود.

مدرسه و دانشگاه به میدان اصلی مقابله فرهنگی تبدیل شده‌اند

علی خزایی عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس، با تأکید بر اینکه مأموریت شورای عالی انقلاب فرهنگی صرفاً تصویب اسناد نیست، گفت: شورا باید با رویکردی روزآمد و آسیب‌شناسانه، وضعیت فرهنگی جامعه، به‌ویژه مدرسه و دانشگاه، را بررسی کند.

نماینده مردم ورامین، پیشوا و قرچک افزود: مدرسه و دانشگاه امروز از مهم‌ترین عرصه‌های مواجهه فرهنگی هستند و نمی‌توان با مصوبات اداری به‌تنهایی با آسیب‌های فرهنگی و اجتماعی مقابله کرد.

خزایی خواستار طراحی برنامه‌های عملیاتی و میدانی برای تقویت فرهنگ و مقابله با جنگ نرم شد و افزود: فعالیت‌های فرهنگی و رسانه‌ای مستقیماً بر نگرش، سبک زندگی و رفتار نسل جوان اثر می‌گذارد.

شرایط دانش‌آموزان جنوب در بسیاست‌های کنکور باید دیده شود

فاطمه جراره عضو کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی، با اشاره به شرایط متفاوت آموزشی دانش‌آموزان مناطق جنوبی، بر ضرورت توجه به آثار جنگ و ضعف زیرساخت‌های آموزشی در سیاست‌های سنجش و پذیرش دانشگاهی تأکید کردو گفت:دانش‌آموزان جنوب کشور در شرایط متفاوتی برای کنکور آماده می‌شوند و این تفاوت باید در سیاستگذاری‌های آموزشی مورد توجه قرار گیرد.

جراره همچنین بر ضرورت توجه به ظرفیت رشته‌های پزشکی برای مناطق جنوبی تأکید کرد و گفت: پذیرش دانشجو باید متناسب با نیاز مناطقی باشد که با کمبود پزشک مواجه‌ هستند تا دانش‌آموزان مستعد این مناطق امکان تحصیل و بازگشت برای خدمت به منطقه خود را داشته باشند.

کمبود معلم و امکانات آموزشی، عدالت آموزشی را تحت تأثیر قرار می‌دهد

محمدرضا احمدی‌سنگر عضو کمیسیون آموزش، با اشاره به وضعیت فرهنگی دانشگاه‌ها، بر ضرورت توجه جدی‌تر به فضای حاکم بر محیط‌های علمی و نحوه فعالیت استادان تأکید کرد.

نماینده مردم رشت و خمام در مجلس شورای اسلامی خواستار بازنگری در فرآیند جذب و ارزیابی اعضای هیأت علمی شد و افزود: معیارهای انتخاب استادان و میزان توجه به صلاحیت‌های علمی و فرهنگی آنان باید به‌صورت جدی بررسی شود.

وی همچنین با اشاره به بازدیدهای میدانی از مدارس، از کمبود کتاب درسی و معلم در برخی مدارس انتقاد کرد و گفت: در چنین شرایطی نمی‌توان انتظار داشت عدالت آموزشی به‌طور کامل محقق شود. بازنگری در محتوای کتاب‌های درسی و میزان تناسب آن با اهداف فرهنگی و آموزشی کشور نیز لازم و ضروری است.

تصمیمات فرهنگی نباید به دوقطبی‌سازی جامعه منجر شود

رمضان رحیمی دشتلویی عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس، با تأکید بر ضرورت هماهنگی میان مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی، گفت: در موضوعات حساس فرهنگی باید از طریق تعامل و همفکری به نگاه مشترک رسید و از تصمیماتی که موجب دوقطبی‌سازی جامعه می‌شود، پرهیز کرد.

نماینده مردم فلاورجان همچنین با اشاره به آسیب‌های جنگ در حوزه انتخابیه خود، گفت: در جریان جنگ ۴۰ روزه دو مدرسه در فلاورجان به‌طور کامل تخریب شد و تعدادی از خانه‌ها نیز آسیب دیدند؛ بنابراین در بازسازی مناطق آسیب‌دیده باید آثار جنگ بر زیرساخت‌های آموزشی نیز مورد توجه قرار گیرد.