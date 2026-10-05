نحوه احیای گذرهای فرهنگی و آیینی بافت تاریخی اردبیل بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، امروز در1 جلسه بررسی نحوه احیای محورها و گذرهای فرهنگی و آیینی بافت تاریخی شهر اردبیل در شورای بافت و حریم اداره کل برگزار شد.

جلیل جباری در این جلسه با اشاره به اینکه بافت تاریخی نیاز به ساماندهی اساسی دارد، گفت: احیای گذرها و محورهای فرهنگی و آیینی اردبیل وظیفه ذاتی و تاریخی ما است که با همکاری دستگاه‌های مرتبط باید طبق اسناد تاریخی و به صورت اصولی ساماندهی و احیا شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل افزود: مطالعه و اجرای این محورها در دستور کار اداره کل قرار دارد که با اولویت بندی به پیش می‌رود و معتقدیم که این محورها پس از احیا می‌توانند به یکی از جاذبه‌های مهم گردشگری استان تبدیل شوند.

او تاکید کرد: همچنین یکی از اقدامات مهمی که با همکاری مدیریت شهری باید در بافت تاریخی اردبیل اتفاق بیفتد نصب تابلوهای راهنما برای گذرهای تاریخی و بناهای ارزشمند موجود در این منطقه است.

جباری ادامه داد: لازم است که در احیای بافت تاریخی و گذرهای فرهنگی و آیینی از تجربه‌های موفق شهرها و استان‌های دیگر استفاده شود و این موضوع در مطالعات بافت تاریخی اردبیل در نظر گرفته می‌شود.