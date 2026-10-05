حمایت از ۱۵ طرح نوآورانه برای حل پیامدهای اجتماعی جنگ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از موسسه دانش‌بنیان برکت، این فراخوان با هدف شناسایی و حمایت از ایده‌ها و طرح‌های نوآورانه برای کاهش پیامدهای اجتماعی جنگ برگزار شد و بیش از ۶۰۰ طرح و ایده از سراسر کشور به دبیرخانه آن ارسال شد.

در مرحله نخست ارزیابی، ۶۸ طرح و ایده به مرحله دوم راه یافتند و از این میان، ۴۵ طرح و ۱۴ ایده، در مجموع ۵۹ تیم، پرسشنامه‌های تخصصی مرحله دوم را تکمیل کردند و وارد فرآیند ارزیابی تخصصی شدند.

در مرحله نخست، پیشنهادهای دریافت‌شده از نظر ارتباط با موضوع فراخوان، کامل بودن اطلاعات، میزان نوآوری، شفافیت راه‌حل پیشنهادی و امکان اجرای آن مورد بررسی قرار گرفتند و در مرحله دوم نیز طرح‌های منتخب در دو بخش «ایده» و «طرح‌های اجراشده» مورد ارزیابی تخصصی قرار گرفتند.

پس از بررسی‌های انجام‌شده در مراحل مختلف، ۱۵ طرح به مرحله نهایی رسیده‌اند که قرار است در جلسه‌ای با حضور سرمایه‌گذاران و حامیان مختلف، قابلیت حمایت و سرمایه‌گذاری آنها مورد بررسی قرار گیرد.

۱۵ طرح در آستانه جلسه نهایی سرمایه‌گذاری

محمدمهدی جعفری، مدیرعامل بنیاد تعالی اجتماعی زندگی با اشاره به برنامه برگزاری رویداد نهایی اظهار کرد: بناست یک رویداد یک‌روزه با موضوع «نوآوری اجتماعی در جنگ» برگزار شود که در کنار بررسی نقش نوآوری اجتماعی در حل مسائل اجتماعی پس از جنگ، جلسه نهایی ارائه طرح‌ها و بررسی سرمایه‌گذاری روی آنها نیز برگزار خواهد شد.

به گفته وی، این رویداد با حضور سرمایه‌گذاران و حامیان مختلف برگزار خواهد شد و در جلسه نهایی، ۱۵ طرح راه‌یافته از نظر قابلیت حمایت بررسی می‌شوند تا طرح‌های دارای ظرفیت دریافت حمایت و سرمایه‌گذاری به سرمایه‌گذاران و حامیان معرفی شوند.

حمایت‌ها متناسب با شرایط هر طرح

جعفری درباره نحوه حمایت از ۱۵ طرح منتخب گفت: نحوه حمایت در همان جلسه نهایی مشخص خواهد شد و برای همه طرح‌ها یک شیوه واحد در نظر گرفته نمی‌شود.

وی افزود: برخی از طرح‌ها ممکن است در قالب خرید خدمت مورد حمایت قرار گیرند و برای برخی دیگر امکان سرمایه‌گذاری وجود داشته باشد؛ بنابراین نوع حمایت با توجه به شرایط و ظرفیت هر طرح تعیین خواهد شد.

به گفته وی، سقف حمایت مالی برای طرح‌های منتخب تا ۵ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است و حمایت‌ها می‌تواند در قالب تسهیلات، خرید خدمات یا سرمایه‌گذاری انجام شود.

طرح‌هایی در حوزه آب و انرژی، سلامت و مسائل اجتماعی

مدیرعامل بنیاد تعالی اجتماعی زندگی با اشاره به حوزه‌های فعالیت طرح‌های راه‌یافته به مرحله نهایی گفت: این طرح‌ها در حوزه‌های مختلفی قرار دارند و بخشی از آنها به حل مسائل آب و انرژی در مناطقی که با مشکلات ناشی از جنگ مواجه شده‌اند، اختصاص دارند. حوزه سلامت نیز از دیگر زمینه‌های فعالیت طرح‌های منتخب است.

فراخوانی برای شناسایی طرح‌های قابل حمایت

جعفری با تاکید بر اینکه این برنامه با هدف برگزاری یک رقابت برای انتخاب رتبه‌های اول تا سوم طراحی نشده است، گفت: هدف از فراخوان، شناسایی طرح‌هایی بود که امکان حمایت و سرمایه‌گذاری روی آنها وجود داشته باشد. بر همین اساس، طرح‌ها پس از بررسی در مراحل مختلف ارزیابی به مرحله نهایی رسیدند و ۱۵ طرحی که اکنون در مرحله نهایی قرار دارند، از نظر قابلیت حمایت و سرمایه‌گذاری مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

وی افزود: در مرحله نهایی مشخص خواهد شد که کدام یک از این طرح‌ها ظرفیت حمایت و سرمایه‌گذاری از سوی حامیان مختلف، به‌ویژه موسسه دانش‌بنیان برکت، را دارند.