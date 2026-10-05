به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا هاشمی فر امروز دوشنبه با حضور در منزل سه خانواده شهید والامقام، امنیت و اقتدار امروز ایران اسلامی را مرهون مجاهدت و فداکاری شهدا دانست و بر تداوم راه آنان تأکید کرد.

دیدار فرمانده انتظامی لرستان با خانواده سه شهید

به گزارش خبرنگار خبرگزاری پلیس، به مناسبت گرامیداشت هفته انتظامی و در سومین روز از این هفته، سردار «محمدرضا هاشمی‌فر»، فرمانده انتظامی استان لرستان به همراه جمعی از مسئولان انتظامی با خانواده‌های معظم شهیدان «ناصر شوکتی‌میر» از شهدای ناو دنا ارتش جمهوری اسلامی ایران، شهید «علی بداق» از شهدای سرافراز انتظامی و سردار شهید «محمدباقر طاهرپور»، فرمانده یگان پهپادی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دیدار و گفت‌وگو کرد.

امنیت امروز کشور مرهون مجاهدت شهداست

سردار هاشمی‌فر در این دیدارها ضمن تبریک هفته انتظامی به خانواده‌های معظم شهدا، اقتدار، امنیت و آرامش امروز کشور را مرهون فداکاری‌ها و مجاهدت‌های بی‌دریغ شهدا و صبر و استقامت خانواده‌های آنان دانست.

فرمانده انتظامی استان لرستان با اشاره به جایگاه والای شهدا تصریح کرد: شهدا مایه سعادت و سرافرازی انسان‌ها هستند و مکتبی که عزت، ایثار و شهادت دارد، شکست‌ناپذیر خواهد بود.

تأکید بر تداوم راه شهدا

وی افزود: این ارزش‌های متعالی است که نظام جمهوری اسلامی ایران را در برابر توطئه‌های دشمنان بیمه کرده و تداوم این مسیر نیازمند حفظ فرهنگ ایثار و شهادت و حرکت در راه شهداست.

تجلیل از صبر و استقامت خانواده شهدا

سردار هاشمی‌فر در پایان این دیدارها ضمن تجلیل از مقام شامخ شهدا، با اهدای لوح تقدیر از صبر، استقامت و همراهی خانواده‌های معظم این شهدای گرانقدر قدردانی کرد