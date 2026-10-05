به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت فرا رسیدن ۱۴ مهر، روز ملی دامپزشکی، نشست خبری اداره کل دامپزشکی استان البرز با حضور اصحاب رسانه برگزار شد.

علیرضا جمالی، مدیرکل دامپزشکی استان البرز، در این نشست ضمن گرامیداشت یاد امام شهیدان، فرماندهان غیور و هموطنان گرامی در جنگ دوازده‌روزه و جنگ رمضان، فرا رسیدن روز ملی دامپزشکی را به تمامی تلاشگران عرصه سلامت، بهداشت، خط‌شکنان بیماری‌های مشترک انسان و دام، حافظان امنیت غذایی و مراقبان حفظ سرمایه دامی کشور تبریک و تسلیت گفت.

وی با اشاره به نقش کمتر دیده‌شده دامپزشکان در رسانه‌ها اظهار کرد: دامپزشکان، کارشناسان و کارکنان این حوزه گاهی در شرایطی فعالیت می‌کنند که کمتر دیده می‌شوند،از مناطق دورافتاده روستایی و مراکز تولید گرفته تا کشتارگاه‌ها، آزمایشگاه‌ها، مراکز درمانی، کارخانه‌های تولید دارو و واکسن و واحدهای صنعتی . اگرچه این تلاش‌ها شاید در رسانه‌ها منعکس نشود، اما نتیجه آن در سلامت مردم، کاهش خسارت اقتصادی، حفظ سرمایه دامی کشور و تداوم تولید خود را نشان می‌دهد و شعار اصلی سازمان دامپزشکی کشور یعنی «دام سالم، غذای سالم، جامعه سالم» را محقق می‌کند.



نظارت و صیانت از سفره تا مزرعه

مدیرکل دامپزشکی استان البرز در تشریح عملکرد حوزه نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی گفت: در این استان حدود ۳ هزار و ۴۸۳ مرکز عرضه فرآورده‌های خام دامی، ۷۶ مرکز بسته‌بندی و ۱۱ کارخانه فرآورده‌های دامی فعال هستند. طرح تشدید نظارت بهداشتی از اول اسفند ماه ۱۴۰۴ آغاز شد و همزمان با جنگ ادامه یافت و همکاران ما در بخش عرضه، کشتارگاه‌ها و مراکز بسته‌بندی به طور کامل فعالیت خود را در زمان جنگ ادامه دادند.

وی با ارائه آمار دقیق عملکرد این اداره کل اعلام کرد: در این مدت ۸۱ هزار و ۴۴۷ مورد بازدید از مراکز عرضه انجام شد که ۲ هزار و ۴۷۱ مورد موارد غیربهداشتی احصا و حدود ۱۳۸ تن فرآورده خام دامی مشکوک ضبط شد. همچنین یک هزار و ۳۲۵ نمونه‌برداری انجام و ۲۸۷ مورد به مراجع قضایی ارجاع شد. در این مدت ۱۳۶ هزار رأس دام سبک و سنگین در استان البرز کشتار شد که یک هزار و ۵۲۲ مورد آن شترمرغ بوده و تقریباً ۲۰ میلیون قطعه مرغ در کشتارگاه‌های استان تحت نظارت دامپزشکی کشتار و عرضه شده است.

جمالی در خصوص تاریخ انقضای فرآورده‌های دامی تصریح کرد: در کشور ما یک سال اعتبار داده می‌شود، ولی در کشورهای اروپایی این مدت ۱۸ ماه تا ۲ سال است. تاریخ که می‌گذرد، ما آزمایش می‌کنیم و اگر آیتم‌های مورد نظر رعایت شده باشد، به مدت سه ماه تمدید می‌کنیم. با توجه به کمبود نیرو، بازرسی‌ها به صورت مدون از سردخانه‌ها و مراکز عرضه انجام می‌شود و در استان ما تاریخ گذشته نه وارد شده و نه اجازه داده شده که در سردخانه‌ها بماند.

رونق صادرات و ارزآوری در سایه نظارت

مدیرکل دامپزشکی استان البرز با اشاره به ارزآوری قابل توجه این استان در حوزه صادرات بیان کرد: همزمان با جنگ، حدود ۷ هزار تن فرآورده‌های خام دامی شامل ماهی منجمد، ماهی تازه، میگو و خاویار از این استان صادر شد. همچنین ۳ هزار و ۱۳۱ تن خوراک آبزیان از ۳۷ کارخانه فعال در استان به کشورهای همسایه صادر شد. صادرات ۱۲۵ تن پودر گوشت، ۴۷ هزار دز اسپرم، ۵۲۳ هزار قطعه ماهی زینتی، ۳۹۰ هزار قطعه جوجه گوشتی و تخم‌گذار و ۵۹۰ تن تخم‌مرغ نیز از دیگر دستاوردهای این استان در این مدت بود.



حراست از سرمایه دامی و مبارزه با بیماری‌های مشترک

جمالی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه حدود ۶۰ درصد بیماری‌های عفونی شناخته‌شده در انسان منشأ دامی دارد، اظهار کرد: سازمان دامپزشکی بر اساس ساختار بهداشت بیماری و مبارزه با بیماری‌های واگیر و مشترک انسان و دام شکل گرفته است. وی با اشاره به وجود ۱۴۱ هزار رأس دام سنگین (بیش از ۱۱۰ هزار رأس صنعتی) و حدود ۵۰۰ هزار رأس دام سبک در استان البرز گفت: در این مدت حدود ۳ میلیون و ۱۰۰ هزار دز واکسن علیه بیماری‌های تب برفکی، شاربن، آبله گوسفندی، آبله بزی، PPR و طاعون نشخوارکنندگان کوچک به دام‌های استان تزریق شد.

وی افزود: در خصوص بیماری‌های مشترک، ۳۵۵ هزار دز واکسن بروسلوز (تب مالت) برای دام‌های سبک و سنگین انجام شد و ۱۰ هزار قلاده سگ علیه بیماری هاری واکسینه شدند. همچنین ۲۴۰ هزار نمونه‌برداری برای جداسازی بیماری‌های سل و بروسلوز انجام شد تا در صورت وجود بیماری، دام‌های آلوده از چرخه تولید خارج شوند.

مدیرکل دامپزشکی استان البرز با اشاره به کاهش کانون‌های بیماری بروسلوز از سه رقم به دو رقم و سپس یک رقم گفت: این دستاورد نتیجه اجرای بحث امنیت زیستی و کنترل بیماری‌های مشترک در استان است. اگر بیماری بروسلوز توسط دامپزشکی کنترل نشود، علوم پزشکی با هزینه بسیار بالای درمان مواجه خواهد شد و تخت‌های بیمارستانی افزایش می‌یابد.

وی در پاسخ به سؤالی درباره بیماری تب کریمه کنگو گفت: با گرم شدن هوا امکان انتشار این بیماری وجود دارد، اما الحمدلله امسال که گرما را گذراندیم، خبری از این بیماری نبود و با توجه به سم‌پاشی‌های انجام‌شده در جایگاه‌ها و بدن دام توسط همکاران دولتی و خصوصی، موردی از تب کریمه کنگو در استان مشاهده نشد.



جایگاه ممتاز استان در تولید دامی و طیور

مدیرکل دامپزشکی استان البرز با اشاره به تولید ۶۶۱ هزار تن شیر در این استان و کسب رتبه ششم کشوری گفت: در حوزه پرورش طیور، ۱۳ واحد پرورش طیور شامل مرغ گوشتی، تخم‌گذار، مادر و اجداد در استان فعال هستند که شاخص آن‌ها ۷ میلیون و ۸۰۰ هزار قطعه مرغ تخم‌گذار است و با تولید سالانه ۹۵ هزار تن، رتبه پنجم کشوری را کسب کرده‌ایم. در پرورش ماهی‌های زینتی نیز با ۶ واحد، رتبه ششم کشور را داریم.



قطب تولید دارو و واکسن دامی کشور

جمالی استان البرز را قطب بی‌رقیب تولید دارو، واکسن، مکمل‌ها و فرآورده‌های بیولوژیکی دامی در کشور معرفی کرد و گفت: تقریباً ۸۰ شرکت و کارخانه داروسازی معتبر در این استان فعالیت می‌کنند و بیش از ۸۰ درصد تولید واکسن کشور در این استان انجام می‌شود. در سال ۱۴۰۴، حدود ۸ میلیون و ۸۳۹ هزار دوز واکسن انواع واکسن‌های دامی و یک میلیون و ۶۸۱ لیتر و ۴۰ کیلوگرم دارو در این استان تولید و عرضه شده است. استان البرز در تولید واکسن رتبه اول کشوری و در تولید دارو رتبه دوم کشوری را دارد. همچنین ۱۴۱ واحد درمانی شامل کلینیک‌ها و بیمارستان‌های دامپزشکی و ۳۸ داروخانه در این استان فعال هستند.



توسعه زیرساخت‌ها و تقویت زیربنای خدمت‌رسانی

مدیرکل دامپزشکی استان البرز در ادامه به اقدامات توسعه‌ای اشاره کرد و گفت: استان البرز دارای ۷ شهرستان است که ۲ شهرستان دارای اداره مستقل و بقیه استیجاری هستند. وی از اخذ زمین از ادارات دولتی برای شهرستان‌های نظرآباد، اشتهارد و اداره کل کرج خبر داد و افزود: در شورای برنامه‌ریزی بودجه ۲۳ میلیارد تومانی برای ساخت این زمین‌ها دریافت شد. ساخت اداره اشتهارد آغاز شده و پی‌ریزی آن انجام شده است. برای اداره کل کرج نیز اقدامات اولیه و قرارداد با پیمانکاران انجام شده و کلنگ‌زنی آن به دلیل شرایط جنگ عقب افتاد که هفته آینده انجام می‌شود.

جمالی از نوسازی ۴۰ درصد ناوگان خودرویی این اداره کل خبر داد و گفت: با خرید خودروهای صفر از کارخانه‌ها، تقریباً ۱۵ خودرو به ناوگان اضافه شده است. وی همچنین از اختصاص بودجه قابل توجه برای مبارزه با بیماری‌های مشترک انسان و دام خبر داد و افزود: استان البرز به عنوان پایلوت، واکسیناسیون را در بره‌بزغاله‌ها، میش‌ها و دام‌های ماده آغاز کرده است. با نظر مثبت رئیس اداره برنامه و بودجه، بودجه استان در این حوزه تا ۱۰۰ تا ۱۵۰ درصد افزایش یافته است.



نظارت بر عرضه و ارتقای کیفیت فرآورده‌های دامی

جمالی در خصوص مراکز عرضه غیرمجاز گفت: این مراکز توسط بازرسان ما کنترل می‌شوند و نسبت به ضبط فرآورده‌ها اقدام می‌شود. همکاری شهرداری در این موضوع لازم است زیرا این مراکز جز مشاغل مزاحم محسوب می‌شوند. در صورت بازدید، نسبت به جمع‌آوری و ارجاع به مراجع قضایی اقدام می‌شود. وی از برنامه‌ریزی در جلسه تنظیم بازار وزارت برای ساماندهی این مراکز خبر داد.

مدیرکل دامپزشکی استان البرز در خصوص کیفیت گوشت مرغ گفت: چند سال گذشته دستورالعملی آمد و مرغ به سه رتبه A، B و A+ تقسیم شد. مرغ‌هایی که به اسم ارگانیک فروخته می‌شوند همان A+ هستند، ولی نه به معنای ارگانیک کامل. این مرغ‌ها از نظر قیمتی بالاتر و از نظر کیفیت مطلوب‌تر هستند، زیرا در دوران پرورش از تغذیه خاصی استفاده می‌شود و در کشتارگاه‌های خاص با خط اتوماتیک و تخلیه اندرونه اتوماتیک کشتار می‌شوند و دخالت دستی در آن‌ها وجود ندارد.

وی با تأکید بر اینکه مراکز عرضه باید حتماً لیبل دامپزشکی داشته باشند، گفت: این لیبل شامل تاریخ و کد مربوطه است. در بسته‌بندی‌ها نیز علاوه بر بسته‌بندی، کد IRC (کد کنترل) و لوگوی دامپزشکی باید روی محصول وجود داشته باشد. در خصوص پشت چرخ کردن گوشت نیز هیچ‌گاه نباید پشت چرخ انجام شود و باید در معرض دید مشتری باشد،در غیر این صورت با متخلفان برخورد می‌شود.

جمالی به کشف یک مورد کشتار غیرمجاز نیز اشاره کرد و گفت: بازرسان ما با توجه به تجربه و آسیبی که دیده‌اند، مشکوک به کشتار غیرمجاز شدند و گوشت را ضبط کردند. با گرفتن دستور از قوه قضائیه، اقدامات بعدی انجام شد و خودرو نیز توقیف شد.

جمالی در پایان ضمن تشکر و قدردانی از اصحاب رسانه، خبرنگاران و همه همکاران خود در بخش دولتی و خصوصی، ابراز امیدواری کرد که با همراهی رسانه‌ها، رسالت خطیر دامپزشکی در صیانت از سرمایه‌های دامی، پیشگیری از بیماری‌های مشترک و تأمین امنیت غذایی از مزرعه تا سفره به درستی به جامعه منعکس شود.