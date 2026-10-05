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۱۳ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۵۹

میگون و لواسان رکورددار بارش ثبت‌شده در ناپایداری جوی تهران شدند

میگون و لواسان رکورددار بارش ثبت‌شده در ناپایداری جوی تهران شدند

تهران- میگون و لواسان در نخستین روز ناپایداری گسترده جوی استان تهران، بیشترین میزان بارش ثبت‌شده را به خود اختصاص دادند و توچال با دمای منفی ۰.۵ درجه سردترین ایستگاه شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس داده‌های اداره کل هواشناسی استان تهران، در جریان نخستین روز ناپایداری گسترده جوی استان، میگون و لواسان بیشترین میزان بارش ثبت‌شده در ایستگاه‌های هواشناسی را به خود اختصاص دادند.

مطابق داده‌های ثبت‌شده از ساعت ۹:۳۰ شنبه ۱۱ مهر تا ساعت ۹:۳۰ یکشنبه ۱۲ مهرماه، ۶.۶ میلی‌متر بارش در میگون و ۶.۱ میلی‌متر در لواسان ثبت شده است.

همچنین طی این بازه، میزان بارش در دماوند ۴.۷ میلی‌متر، آبعلی ۴.۵ میلی‌متر، چیتگر ۴ میلی‌متر، پردیس ۳.۹ میلی‌متر، شهر قدس ۳.۷ میلی‌متر، شمیرانات ۴.۴ میلی‌متر و تهران ۲ میلی‌متر گزارش شده است.

در بخش دمایی نیز توچال با دمای کمینه منفی ۰.۵ درجه سانتی‌گراد سردترین ایستگاه استان تهران بوده و پس از آن فیروزکوه آلودگی با ۶.۶ درجه و آبعلی با ۹.۴ درجه قرار داشته‌اند.

میگون و لواسان رکورددار بارش ثبت‌شده در ناپایداری جوی تهران شدند

این داده‌ها مربوط به روز نخست فعالیت سامانه ناپایدار جوی در استان تهران است و با توجه به تداوم ناپایداری، امروز دوشنبه نیز در بخش‌هایی از استان بارش، رگبار و رعدوبرق و وزش باد شدید پیش‌بینی شده است.

کد مطلب 6968543

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