به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس داده‌های اداره کل هواشناسی استان تهران، در جریان نخستین روز ناپایداری گسترده جوی استان، میگون و لواسان بیشترین میزان بارش ثبت‌شده در ایستگاه‌های هواشناسی را به خود اختصاص دادند.

مطابق داده‌های ثبت‌شده از ساعت ۹:۳۰ شنبه ۱۱ مهر تا ساعت ۹:۳۰ یکشنبه ۱۲ مهرماه، ۶.۶ میلی‌متر بارش در میگون و ۶.۱ میلی‌متر در لواسان ثبت شده است.

همچنین طی این بازه، میزان بارش در دماوند ۴.۷ میلی‌متر، آبعلی ۴.۵ میلی‌متر، چیتگر ۴ میلی‌متر، پردیس ۳.۹ میلی‌متر، شهر قدس ۳.۷ میلی‌متر، شمیرانات ۴.۴ میلی‌متر و تهران ۲ میلی‌متر گزارش شده است.

در بخش دمایی نیز توچال با دمای کمینه منفی ۰.۵ درجه سانتی‌گراد سردترین ایستگاه استان تهران بوده و پس از آن فیروزکوه آلودگی با ۶.۶ درجه و آبعلی با ۹.۴ درجه قرار داشته‌اند.

این داده‌ها مربوط به روز نخست فعالیت سامانه ناپایدار جوی در استان تهران است و با توجه به تداوم ناپایداری، امروز دوشنبه نیز در بخش‌هایی از استان بارش، رگبار و رعدوبرق و وزش باد شدید پیش‌بینی شده است.