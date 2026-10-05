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۱۳ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۰۳

پلمب ۴ واحد صنفی متخلف در خرم‌آباد به جرم عرضه مواد مخدر

پلمب ۴ واحد صنفی متخلف در خرم‌آباد به جرم عرضه مواد مخدر

خرم‌آباد- فرمانده انتظامی خرم‌آباد از شناسایی و پلمب چهار واحد صنفی متخلف در این شهرستان خبر داد که با پوشش سوپرمارکت اقدام به توزیع و عرضه مواد مخدر می‌کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ هادی کیان‌مهر ظهر امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: در راستای اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی و برخورد قاطع با سوداگران مرگ، مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان با انجام اقدامات اطلاعاتی و رصد میدانی، فعالیت مشکوک چهار واحد صنفی در حومه شهر را زیر نظر گرفتند.

فرمانده انتظامی خرم‌آباد افزود: مأموران پس از اطمینان از فعالیت غیرقانونی این واحدها در پوشش سوپرمارکت، با هماهنگی مقام قضایی نسبت به بازرسی از این اماکن اقدام کردند.

کشف مواد مخدر و روان‌گردان

وی تصریح کرد: در جریان بازرسی از این واحدهای صنفی، مقادیری انواع مواد مخدر و روان‌گردان کشف شد و با دستور قضایی، چهار واحد متخلف پلمب شدند.

معرفی ۴ متهم به مراجع قضایی

سرهنگ کیان‌مهر خاطرنشان کرد: چهار متهم این پرونده پس از تشکیل پرونده مقدماتی، برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

وی در پایان تأکید کرد: پلیس با رصد مستمر فعالیت‌های صنفی، با هرگونه اقدامی که سلامت جامعه را به خطر بیندازد یا موجب ترویج مصرف مواد مخدر شود، بدون اغماض و با قاطعیت برخورد خواهد کرد.

کد مطلب 6968547

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