به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ هادی کیان‌مهر ظهر امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: در راستای اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی و برخورد قاطع با سوداگران مرگ، مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان با انجام اقدامات اطلاعاتی و رصد میدانی، فعالیت مشکوک چهار واحد صنفی در حومه شهر را زیر نظر گرفتند.

فرمانده انتظامی خرم‌آباد افزود: مأموران پس از اطمینان از فعالیت غیرقانونی این واحدها در پوشش سوپرمارکت، با هماهنگی مقام قضایی نسبت به بازرسی از این اماکن اقدام کردند.

کشف مواد مخدر و روان‌گردان

وی تصریح کرد: در جریان بازرسی از این واحدهای صنفی، مقادیری انواع مواد مخدر و روان‌گردان کشف شد و با دستور قضایی، چهار واحد متخلف پلمب شدند.

معرفی ۴ متهم به مراجع قضایی

سرهنگ کیان‌مهر خاطرنشان کرد: چهار متهم این پرونده پس از تشکیل پرونده مقدماتی، برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

وی در پایان تأکید کرد: پلیس با رصد مستمر فعالیت‌های صنفی، با هرگونه اقدامی که سلامت جامعه را به خطر بیندازد یا موجب ترویج مصرف مواد مخدر شود، بدون اغماض و با قاطعیت برخورد خواهد کرد.