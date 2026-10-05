کاهش ۵۷ درصدی خاموشی فیدرهای بحرانی برق در لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، شیرزاد جمشیدی ظهر امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اولویت شرکت توزیع نیروی برق لرستان برای افزایش قابلیت اطمینان شبکه و کاهش خاموشی‌ها اظهار داشت: فیدرهای بحرانی و پرحادثه یکی از اولویت‌های اصلی حوزه بهره‌برداری هستند و در همین راستا اجرای طرح‌های ساماندهی این فیدرها در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: با اجرای طرح‌های ساماندهی یک و دو و ساماندهی فیدرهای بحرانی، میانگین خاموشی فیدرهای استان از ۴۴۵ خاموشی به ازای هر فیدر در سال ۱۴۰۴، به ۱۹۰ خاموشی به ازای هر فیدر در شش‌ماهه نخست سال جاری کاهش یافته است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق لرستان تصریح کرد: این کاهش، بیانگر اثربخشی اقدامات انجام‌شده برای شناسایی نقاط ضعف شبکه، رفع عیوب، اصلاح و بهسازی تجهیزات و اجرای برنامه‌های هدفمند برای فیدرهای دارای خاموشی بالا است.

افزایش قابلیت اطمینان شبکه برق لرستان

جمشیدی ادامه داد: کاهش تعداد خاموشی‌ها علاوه بر افزایش قابلیت اطمینان شبکه، موجب ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به مشترکان و کاهش نارضایتی‌های ناشی از خاموشی‌های مکرر خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: شرکت توزیع نیروی برق استان با جدیت، برنامه‌های اصلاح و بهسازی شبکه را دنبال می‌کند و هدف اصلی این اقدامات، ایجاد شبکه‌ای پایدارتر و تاب‌آورتر و فراهم کردن شرایط مناسب برای استمرار برق‌رسانی به مشترکان استان است.

شناسایی و رفع نقاط آسیب‌پذیر فیدرهای بحرانی

حکمت بیرانوند، معاون بهره‌برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان نیز در تشریح این اقدامات اظهار داشت: فیدرهای بحرانی به دلیل تعداد بالای خاموشی یا میزان اثرگذاری بر مشترکان، از اولویت‌های اصلی حوزه بهره‌برداری محسوب می‌شوند و به همین دلیل برنامه‌های ساماندهی این فیدرها با رویکردی هدفمند اجرا شده است.

وی افزود: در قالب طرح‌های ساماندهی یک و دو، نقاط ضعف و عوامل مؤثر بر خاموشی فیدرهای بحرانی شناسایی و اقدامات لازم برای رفع آنها انجام شده است که نتیجه آن در کاهش قابل توجه میانگین خاموشی فیدرهای استان قابل مشاهده است.

تداوم پایش فیدرهای پرحادثه

بیرانوند گفت: میانگین ۴۴۵ خاموشی به ازای هر فیدر در سال ۱۴۰۴ به ۱۹۰ خاموشی در شش‌ماهه نخست سال جاری رسیده که این میزان کاهش، حاصل مجموعه اقدامات فنی، عملیاتی و مدیریتی در شبکه توزیع برق استان است.

معاون بهره‌برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق لرستان ادامه داد: شناسایی فیدرهای پرحادثه، بررسی علل خاموشی، رفع نقاط آسیب‌پذیر، اصلاح تجهیزات و پایش مستمر وضعیت شبکه از جمله اقداماتی است که در راستای کاهش خاموشی‌ها دنبال می‌شود.

وی تأکید کرد: روند پایش فیدرهای بحرانی و اجرای اقدامات اصلاحی همچنان ادامه دارد و تلاش می‌شود با استفاده از ظرفیت‌های فنی و عملیاتی موجود، میزان خاموشی‌ها در شبکه توزیع استان بیش از پیش کاهش یابد.