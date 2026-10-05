دانشگاه لرستان مجوز اولیه تأسیس مرکز توسعه و تعالی آموزش را دریافت کرد

به گزارش خبرنگار مهر، کیانوش بارانی‌بیرانوند ظهر امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: موافقت اولیه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای تأسیس «مرکز توسعه و تعالی آموزش» در دانشگاه لرستان اخذ شده و این مرکز زیر نظر معاونت آموزشی دانشگاه فعالیت خواهد کرد.

وی افزود: این مرکز در راستای اجرای مفاد فصل‌های ۱۹ و ۲۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت و سیاست‌های معاونت آموزشی وزارت علوم راه‌اندازی می‌شود.

ضرورت ایجاد ساختاری تخصصی برای توسعه آموزش

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه لرستان با اشاره به ضرورت ایجاد این مرکز تصریح کرد: با توجه به تحولات سریع در نظام آموزش عالی و ضرورت ارتقای مستمر کیفیت آموزشی، ایجاد ساختاری تخصصی که بتواند فراتر از وظایف اجرایی معمول، به‌صورت متمرکز بر توسعه و تعالی آموزش تمرکز کند، ضروری بود.

بارانی‌بیرانوند ادامه داد: این مرکز با ماهیت سیاست‌گذارانه و مشاوره‌ای خود، خلأ ساختاری موجود در معاونت آموزشی را پوشش داده و زمینه تحقق مأموریت‌های علمی و تخصصی پیش‌بینی‌شده در اسناد بالادستی را فراهم می‌کند.

رئیس مرکز توسعه و تعالی آموزش معرفی شد

وی همچنین از انتخاب داود میرزایی‌فر به‌عنوان رئیس مرکز توسعه و تعالی آموزش دانشگاه لرستان خبر داد و گفت: وی عضو هیئت علمی گروه آموزشی علوم تربیتی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه لرستان و دارای دکترای برنامه‌ریزی آموزشی است.

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه لرستان خاطرنشان کرد: با دریافت این مجوز، گام مهمی در جهت تکمیل ساختار معاونت آموزشی و تحقق مأموریت‌های علمی و تخصصی پیش‌بینی‌شده در اسناد بالادستی برداشته شده است.