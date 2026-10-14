امام جمعه یزد: در مدیریت بحران نباید غافلگیر شویم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دفتر نماینده ولی‌فقیه در استان یزد، آیت‌الله محمدرضا ناصری در دیدار مدیرکل مدیریت بحران استان، با تأکید بر ضرورت برنامه‌ریزی دقیق در این حوزه اظهار کرد: علاوه بر پیشگیری از حوادث، باید از تجربیات گذشته نیز به‌درستی استفاده کنیم؛ چراکه بررسی تاریخ و عبرت‌آموزی از رویدادهای پیشین می‌تواند از تکرار غفلت‌ها جلوگیری کند.

وی با اشاره به تحولات منطقه و تجربه‌های جنگی افزود: باید تحرکات دشمن را به‌صورت مستمر زیر نظر داشته باشیم، شیوه‌های اقدام و مسیرهای احتمالی تهدید را بشناسیم و آمادگی لازم را برای مقابله با حوادث احتمالی فراهم کنیم.

امام‌جمعه یزد، مدیریت حوادث طبیعی از جمله سیل و آب‌گرفتگی را نیز نیازمند برنامه‌ریزی و اقدامات پیشگیرانه دانست و تصریح کرد: باید پیش از وقوع حوادث، تدابیر لازم اندیشیده شود تا مردم با مشکلات کمتری مواجه شوند و از خسارات گسترده جلوگیری شود.

ناصری با تأکید بر اهمیت رصد مستمر رویدادها و آگاهی به‌موقع از شرایط خاطرنشان کرد: مسئولیت مدیریت بحران حساس است و نباید اجازه داد غفلت از شرایط، موجب غافلگیری شود. استفاده از تجربه‌های گذشته، تدوین راهکارهای عملیاتی و آمادگی کامل برای مواجهه با حوادث، از ضرورت‌های این مسئولیت است.

وی همچنین بر لزوم نگاه جامع و بلندمدت در مدیریت بحران تأکید کرد و گفت: در کنار توجه به مسائل کلان، نباید از جزئیات و مسائل کوچک غافل شد؛ زیرا گاهی بی‌توجهی به همین موارد می‌تواند زمینه‌ساز مشکلات جدی شود.

نماینده ولی‌فقیه در استان یزد در پایان، نظارت دقیق بر ساخت‌وسازها و رعایت اصول فنی و ایمنی در ساختمان‌ها را ضروری دانست و افزود: تقویت نظارت بر فرایند ساخت‌وساز می‌تواند به افزایش استحکام ساختمان‌ها و کاهش خسارات و آسیب‌های احتمالی هنگام وقوع حوادث کمک کند.