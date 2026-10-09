امام جمعه یزد: حمایت از نخبگان و تقویت تولید در اولویت باشد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دفتر نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه یزد، آیت‌الله محمدرضا ناصری در خطبه‌های نماز جمعه این هفته یزد، با توصیه نمازگزاران به رعایت تقوای الهی، اتکا به خداوند را عامل آرامش و استقامت دانست و اظهار کرد: انسان باید در همه عرصه‌های زندگی به یاد خدا باشد و نعمت‌های الهی را در مسیر صحیح به کار گیرد.

وی با تأکید بر اهمیت توکل افزود: نباید از تهدیدها، توطئه‌ها و تحریم‌های دشمن هراس داشت؛ بلکه باید با اعتماد به خداوند و حفظ هوشیاری، در برابر فشارها ایستادگی کرد.

نماینده ولی‌فقیه در استان یزد با اشاره به ضرورت مراقبت از گفتار نیز گفت: زبان مؤمن باید از ناسزاگویی دور باشد و انسان در همه شرایط، اخلاق و حرمت گفتار را رعایت کند.

دل‌بستن به دشمن، تکیه بر خانه عنکبوت است

ناصری در خطبه دوم نماز جمعه با اشاره به آیات قرآن کریم درباره سستی خانه عنکبوت، دل‌بستن به قدرت‌های غیرالهی و امید بستن به دشمن برای حل مشکلات را تکیه بر پشتوانه‌ای ناپایدار دانست و بر ضرورت حفظ ایمان و هوشیاری در برابر دشمنان تأکید کرد.

وی با بیان اینکه مقابله با دشمن نیازمند استقامت و حفظ روحیه است، افزود: یکی از اهداف دشمن، تضعیف روحیه مردم و ایجاد ناامیدی است؛ ازاین‌رو، نباید در برابر فشارها دچار سستی شد و باید با حفظ انسجام و مسئولیت‌پذیری در صحنه حضور داشت.

امام جمعه یزد با اشاره به ظرفیت‌های مادی و معنوی کشور، ایمان مردم، اعتقاد به خداوند و اهل‌بیت(ع) و همراهی جامعه را از سرمایه‌های مهم کشور برشمرد.

هشدار درباره کاهش جمعیت و افزایش سالمندی

ناصری در بخش دیگری از سخنان خود، مسئله جمعیت را از دغدغه‌های مهم کشور دانست و گفت: کاهش جمعیت و افزایش سالمندی، ضرورت برنامه‌ریزی خانواده‌ها و مسئولان برای مدیریت این مسئله را دوچندان کرده است.

وی همچنین با اشاره به موضوع سقط جنین، بر ضرورت توجه جامعه و مسئولان به مسائل جمعیتی و حمایت از خانواده‌ها تأکید کرد.

حمایت از نخبگان و تقویت تولید در اولویت باشد

نماینده ولی‌فقیه در استان یزد در ادامه با اشاره به اهمیت حمایت از نخبگان و تقویت تولید داخلی اظهار کرد: نخبگان سرمایه‌های ارزشمند کشور هستند و باید زمینه فعالیت، شکوفایی استعدادها و استفاده از ظرفیت‌های علمی آنان فراهم شود.

وی افزود: حمایت از نخبگان، تقویت تولید داخلی و حرکت به سمت خودکفایی باید در اولویت برنامه‌های دولت و مسئولان قرار گیرد تا زمینه پیشرفت علمی، فناوری و اقتصادی کشور فراهم شود.