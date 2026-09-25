به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دفتر نماینده ولیفقیه در استان یزد، آیتالله محمدرضا ناصری در خطبههای نماز جمعه این هفته یزد با توصیه نمازگزاران به تقوای الهی اظهار کرد: تقوا موجب بصیرت و قدرت تشخیص حق از باطل میشود و انسان را در مسیر کمال قرار میدهد.
وی با اشاره به تأثیر فضای مجازی و هجمههای فرهنگی بر نسل جوان افزود: یکی از نگرانیهای امروز، تضعیف قدرت تشخیص برخی جوانان در برابر محتوای نادرست و وسوسههای فرهنگی است و باید برای تقویت بصیرت و هویت دینی آنان اهتمام بیشتری داشت.
امامجمعه یزد با اشاره به دوران دفاع مقدس گفت: تقوا و اخلاص رزمندگان موجب شد در شرایط دشوار، راههای مقابله با تهدیدها و مدیریت میدان را پیدا کنند و این روحیه باید در جامعه حفظ شود.
آیتالله ناصری در خطبه دوم نماز جمعه با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام جامعه اظهار کرد: نباید اجازه داد دشمن با ایجاد اختلاف و تفرقه به جامعه آسیب بزند و مردم باید با حفظ اتحاد در میدان حضور داشته باشند.
وی با گرامیداشت هفته دفاع مقدس افزود: دفاع مقدس یادآور فداکاری رزمندگان، جانبازان، شهدا و خانوادههای آنان است و صبر و مقاومت این قشر، سرمایهای بزرگ برای ملت ایران به شمار میرود.
نماینده ولیفقیه در استان یزد با تأکید بر ضرورت حفظ روحیه ایستادگی در برابر مشکلات و تهدیدها گفت: نیروهای مسلح کشور آماده دفاع از کشور هستند و مردم نیز باید اتحاد، انسجام و یکپارچگی خود را حفظ کنند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آغاز سال تحصیلی، بر ضرورت توجه به علم، تقوا و امید در مدارس و دانشگاهها تأکید کرد و افزود: دانشآموزان و دانشجویان باید با کسب علم و تقویت معنویت برای پیمودن مسیر پیشرفت کشور آماده شوند.
آیتالله ناصری خاطرنشان کرد: خانوادهها و معلمان در کنار توجه به تحصیل و دانشآموزی، مسئولیت مهمی در تربیت معنوی و حفظ هویت دینی نسل جوان بر عهده دارند.
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