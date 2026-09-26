به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دفتر نماینده ولیفقیه در استان یزد، آیتالله محمدرضا ناصری در دیدار با خانواده شهید امیرمحسن حسننژاد، از شهدای حادثه تروریستی راسک ضمن گرامیداشت یاد و خاطره این شهید، از صبر و ایثار خانواده وی قدردانی کرد.
شهید امیرمحسن حسننژاد ۱۴۰۲ در پی عملیات تروریستی گروهک جیشالظلم در منطقه راسک به شهادت رسید.
نماینده ولیفقیه در استان یزد همچنین با حضور در منزل جانباز جنگ رمضان «مهدی رضایی»، از صبر، استقامت و فداکاری وی تجلیل کرد.
مهدی رضایی در جریان دفاع مقدس ۴۰ روزه و حمله دشمن صهیونی-آمریکایی به درجه جانبازی نائل شده است.
آیتالله ناصری در این دیدارها، تکریم خانوادههای معظم شهدا و جانبازان را وظیفهای همگانی دانست و بر ضرورت پاسداشت ایثارگری و فداکاری رزمندگان، شهدا و جانبازان تأکید کرد.
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