به گزارش خبرگزاری مهر، امیرعلی مسیبی در دیدار با فرمانده انتظامی استان زنجان که به مناسبت هفته نیروی انتظامی برگزار شد، با اشاره به اهمیت همکاری دستگاه‌های مسئول در حوزه بازار، اظهار کرد: در حوزه نظارت بر بازار، همراهی و تعامل دستگاه‌ها اهمیت زیادی دارد تا ضمن اجرای قوانین و مقررات، زمینه رضایتمندی مردم و فعالان اقتصادی نیز فراهم شود.

وی با اشاره به ضرورت توسعه نظارت‌های سامانه‌ای، افزود: بخش قابل توجهی از کالاهای مورد نیاز استان زنجان از خارج استان تأمین می‌شود و در برخی موارد، ثبت نشدن اطلاعات کالا در مبدأ، فرآیند نظارت در استان مقصد را با چالش مواجه می‌کند.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان ادامه داد: لازم است این مسائل با رویکردی هوشمندانه و با همکاری دستگاه‌های مسئول مدیریت شود تا در کنار صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان و برخورد با تخلفات اقتصادی، از ایجاد اختلال در فعالیت واحدهای صنفی و اقتصادی نیز جلوگیری شود.

مسیبی با اشاره به تجربه همکاری دستگاه‌های مرتبط در حوزه رفع تعهدات ارزی، گفت: در این زمینه نیز تلاش شد موضوعات با رویکردی تعاملی و همراه با تکریم فعالان اقتصادی پیگیری شود.

وی افزود: بر اساس آمار موجود، بیش از ۸۵ درصد فعالان اقتصادی مشمول در استان زنجان نسبت به رفع تعهد ارزی خود اقدام کرده‌اند که این موضوع نشان‌دهنده ظرفیت همکاری میان دستگاه‌های اجرایی و فعالان اقتصادی برای حل مسائل موجود است.

در ادامه این دیدار، فرمانده انتظامی استان زنجان نیز بر ضرورت حرکت به سمت نظارت‌های هوشمند و سامانه‌محور تأکید کرد.

سردار مرتضی عباسی اظهار کرد: تلاش مجموعه انتظامی این است که نظارت‌ها بیش از گذشته سامانه‌ای شود و در رسیدگی به مسائل اقتصادی، صرفاً نگاه پلیسی و انتظامی مدنظر قرار نگیرد.

وی با بیان اینکه نظم و امنیت از عوامل مؤثر در رونق اقتصادی است، افزود: شکوفایی اقتصادی نیز می‌تواند زمینه‌ساز افزایش آرامش و امنیت در جامعه باشد و از این رو، حمایت از فعالیت‌های اقتصادی سالم و تأمین امنیت سرمایه‌گذاری اهمیت ویژه‌ای دارد.

فرمانده انتظامی استان زنجان با اشاره به ضرورت مقابله با قاچاق کالا و ارز، گفت: مجموعه انتظامی در راستای مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تأمین امنیت سرمایه‌گذاری و حمایت از فعالیت‌های اقتصادی سالم، آمادگی دارد در کنار مجموعه صنعت، معدن و تجارت استان همکاری کند.

عباسی همچنین تأمین مناسب اقلام مورد نیاز بازار و کمک به رونق فعالیت‌های اقتصادی را از عوامل مؤثر در حفظ آرامش و امنیت استان دانست و بر تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول در این حوزه تأکید کرد.