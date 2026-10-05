فرماندار عسلویه: امنیت پایدار زیربنای توسعه و آرامش در شهرستان است

به گزارش خبرنگار مهر، اسکندر پاسالار ظهر دوشنبه در همایش تجلیل از کارکنان نیروی انتظامی شهرستان با گرامیداشت هفته نیروی انتظامی، ضمن تبریک این مناسبت به فرماندهان، کارکنان و سربازان فراجا و خانواده‌های آنان، از تلاش‌های شبانه‌روزی نیروهای انتظامی در تأمین امنیت و آرامش جامعه قدردانی کرد.



رئیس شورای تامین شهرستان عسلویه با اشاره به جایگاه راهبردی این شهرستان اظهار کرد: عسلویه یکی از کانون‌های مهم اقتصادی و انرژی کشور و محل فعالیت هزاران نیروی کار از سراسر کشور و خانواده‌های آنان است؛ از این‌ رو تأمین امنیت پایدار در چنین منطقه‌ای نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، اقدامات پیشگیرانه و همکاری همه دستگاه‌های امنیتی، انتظامی و اطلاعاتی است.

فرماندار عسلویه با تأکید بر رویکرد مردم‌ محور در تأمین امنیت افزود: در سال‌های گذشته، به‌ویژه در شرایط و حوادث اخیر، شاهد حضور به‌ موقع پلیس، اقدامات پیشگیرانه و تدابیر مناسب نیروهای انتظامی در شهرستان بوده‌ایم که این اقدامات با همراهی سایر نهادهای امنیتی و اطلاعاتی و همکاری مردم نجیب و شریف منطقه همراه بوده است.

پاسالار ادامه داد: فرماندهی انتظامی شهرستان از ظرفیت علما، ائمه جمعه، بزرگان، معتمدان، شوراها، دهیاران و سایر ظرفیت‌های اجتماعی برای تقویت امنیت پایدار استفاده کرده و همراهی مردم نیز نقش مهمی در حفظ آرامش و امنیت شهرستان داشته است.

وی امنیت را یکی از پایه‌های اصلی توسعه دانست و گفت: هرگونه فعالیت اقتصادی، سرمایه‌گذاری، کسب‌وکار و توسعه اجتماعی، نیازمند برخورداری از امنیت و آرامش است. در منطقه‌ای مانند عسلویه، ماندگاری نیروهای متخصص، نخبگان و نیروی انسانی نیز ارتباط مستقیمی با وجود امنیت پایدار دارد.

فرماندار عسلویه همچنین بر اهمیت حفظ کرامت انسانی در کنار اجرای مقتدرانه قانون تأکید کرد و افزود: نیروی انتظامی در کنار انجام مأموریت‌های سازمانی و برخورد قانونی با مجرمان و متخلفان، حفظ کرامت انسانی را نیز مورد توجه قرار داده است.

پاسالار تقویت سرمایه اجتماعی، ارتقای فرهنگ قانون‌ مداری و افزایش مشارکت مردم را از عوامل مؤثر در تأمین امنیت پایدار دانست و از تلاش‌های مجموعه فراجا و همه نیروهای فعال در حوزه امنیت شهرستان قدردانی کرد.

وی در پایان با اشاره به وضعیت مطلوب شاخص‌های امنیتی شهرستان گفت: امیدواریم با تداوم همدلی، همکاری و همراهی همه دستگاه‌ها و مردم، عسلویه همچنان به عنوان نمادی از امنیت، همبستگی، وحدت و توسعه پایدار شناخته شود.