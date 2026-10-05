برگزاری انتخابات خانه احزاب استان سمنان؛ کواکبیان بیشترین رای را آورد

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم رستمی فرد ظهر دوشنبه پس از برگزاری انتخابات هیئت رئیسه خانه احزاب استان سمنان در استانداری و در جمع خبرنگاران درباره این انتخابات بیان کرد: انتخابات هیئت رئیسه خانه احزاب استان در حالی با حضور نمایندگان احزاب در سمنان برگزار شد که طبق آرای حضار، ابوالقاسم کواکبیان از حزب مردم‌سالاری با کسب هشت رأی به‌عنوان رئیس این خانه معرفی شد.

وی افزود: حجت‌الاسلام موسی فامیلی از جمعیت فرهنگیان و فرهیختگان با هشت رأی به‌عنوان نایب‌رئیس اول و محمدعلی برنامنش از جبهه پایداری انقلاب اسلامی نیز با هشت رأی به‌عنوان نایب‌رئیس دوم انتخاب شدند.

مدیرکل دفتر سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری سمنان ادامه داد: در این انتخابات همچنین رضا غفوریان، راحله بخشی، زهرا صادقی، حسین جعفری چاشمی، میثم خدابنده و محمدمهدی درویشی به‌عنوان اعضای اصلی هیئت‌رئیسه برگزیده شدند و سجاد قوام و عباس معصومی نیز به ترتیب به‌عنوان بازرس اول و دوم خانه احزاب استان انتخاب شدند.

رستمی فرد اعلام کرد: نشست‌های منظم و فصلی با استاندار، پیگیری مطالبات تشکیلاتی احزاب و فراهم کردن زمینه گفت‌وگوی مستمر میان جریان‌های سیاسی باید در دستور کار قرار گیرد و اختلافات جناحی نباید مانع از نقش‌آفرینی جمعی احزاب در مسائل استان شود.

وی افزود: خانه احزاب باید با بهره‌گیری از ظرفیت همه جریان‌های سیاسی، ضمن حفظ انسجام و پرهیز از اختلافات، به‌عنوان یک مجموعه مشورتی موثر در کنار مدیریت استان نقش‌آفرینی کند و ظرفیت احزاب را در مسیر توسعه سیاسی و افزایش مشارکت عمومی به کار گیرد.